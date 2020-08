Deze Continental GT kost niet eens 8.000 euro

Bentley heeft een nieuwe Continental GT laten zien, die niet eens 8.000 euro kost. Natuurlijk is er een addertje onder het gras.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, inderdaad, in deze Bentley Continental GT kan jij niet rijden. Sterker nog, in deze bolide kan jij niet eens zitten. Het gaat namelijk om een schaalmodel van de nieuwe Continental GT. Of, beter gezegd, schaalmodellen. Bentley heeft er namelijk drie laten zien, waarvan het 1:8-model de meest bijzondere is.

Deze bestaat namelijk uit maar liefst duizend losse onderdelen die met de hand in elkaar worden gezet. Het hele bouwproces duurt dan ook ongeveer driehonderd uur, wat het prijskaartje wel enigszins verklaart. Consumenten krijgen – net als bij de ‘echte’ Conti – een waslijst aan opties om uit te kiezen. Zo kunnen ze hun baby-Continental laten matchen met de Conti op hun oprit. Of op de Conti op hun denkbeeldige oprit.

Kopers kunnen kiezen uit onder meer verschillende nep-houtlaagjes, matten en stoelweefsels. Bentley zegt dat het schaalmodel ‘een gedetailleerde kopie’ is, met details zoals gekopieerde stiksels op het miniatuurstuur, of diezelfde gekopieerde stiksels van de stoelen. De deuren en kofferbak kunnen ook open, zodat kopers meer van hun auto kunnen zien.

Het 1:8-schaalmodel is 78 cm lang, 40 cm breed en 24,4 centimeter hoog. Deze variant is nu te koop in de Bentley-winkel voor omgerekend 7.750 euro. Voor wie net geen 8.000 euro te veel geld vindt voor een kleine Continental GT, verkoopt Bentley ook kleinere Conti’s. Zo is er een 1:43- en een 1:64-model. Deze kosten respectievelijk 94 en 13 euro. Een relatief schijntje dus, al zijn deze uiteraard ook wat minder gedetailleerd.