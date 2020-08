Ferrari stelt de SF90 Stradale uit naar eind dit jaar

Door het coronavirus stelt Ferrari de productie van de SF90 uit naar later dit jaar.

Slecht nieuws, voor wie hoopte dit jaar nog een Ferrari SF90 te kunnen scoren. Ferrari had eerder gecommuniceerd deze in de eerste helft van 2020 te kunnen leveren. Met andere woorden, de eerste SF90’jes op kenteken hadden er dus al moeten zijn. Maar toen kwam daar ineens het coronavirus en werd alles ineens anders. Dat het virus gevolgen had voor Ferrari, wisten we dankzij de kwartaalcijfers al. Maar daar komt nu een extra gevolg bij.

Volgens Automotive News Europe start de productie van de 1000 pk plug-inhybride namelijk pas later dit jaar. CEO Louis Camilleri zegt dat de SF90 een ‘ontzettend complex beest’ is, met allerlei verschillende onderdelen. En de leveringen van sommige van die onderdelen zijn door het coronavirus vertraagd. Een auto kan je niet met te weinig onderdelen in elkaar steken, dus komt de auto pas later.

Dit uitstel betekent ook dat de levertijd van de SF90 Stradale is opgelopen. Eerder was die levertijd anderhalf jaar. Maar wie nu een SF90 wil kopen, moet ‘significant’ langer wachten. Ferrari wil deze langere wachtlijst tegengaan, door de productie omhoog te schroeven. “Want het heeft nu een niveau bereikt dat voor ons te hoog is.”

De Ferrari SF90 Stradale is de krachtigste Ferrari ooit, al spelen ze wel een beetje vals. Het maximale vermogen van 1000 pk is namelijk alleen beschikbaar in de Qualify-mode. De 4 liter V8 levert 780 pk en 800 Nm. Drie elektrische motoren zorgen voor de rest van de power. De SF90 Stradale kan daarnaast 25 kilometer ver rijden zonder de benzinemotor. Voor de SF90 Stradale vraagt Ferrari 430.000 euro, exclusief belastingen.