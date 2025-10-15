Deze crossover is een must voor de wijnliefhebber

Geef maar toe. Je lust af en toe best een slokje. Dan moet je deze crossover kopen.

Alcohol en autorijden is een verschrikkelijke combinatie. Maar alcohol en auto’s mag dan weer wel. Of mocht. Zeg het maar. De racegeschiedenis laat zien dat de twee onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. En in Italië doen ze minder moeilijk. Daar gaat Maserati gewoon een samenwerking aan waar wijnliefhebbers het warm van krijgen.

De Italiaanse sportwagenbouwer heeft de handen ineengeslagen met Marchesi Antinori, een van de oudste en meest prestigieuze wijnfamilies ter wereld. Het resultaat is de Maserati Grecale Tributo Il Bruciato: een crossover die niet alleen naar benzine ruikt, maar ook een vleugje Toscaanse wijncultuur met zich meedraagt.

De samenwerking is geïnspireerd op Il Bruciato, een karaktervolle wijn uit het zonovergoten Bolgheri, waar de zeewind door de wijngaarden waait en de tijd lijkt stil te staan. Geef maar toe. Je hebt nu spontaan zin in een weekje Italië. Ik in ieder geval wel. Voor een goed wijntje is het net wat te vroeg.

Rood als een volle wijn

De buitenkant van deze Grecale is gehuld in een tint die net zo complex is als een goede Bordeaux-blend. De kleur heet Alchimia Scarlatta, een speciale lak met een pigment dat afhankelijk van het licht verandert van koperachtig goud naar donker framboos. Maserati gebruikt hiervoor een bijzonder Chromaflair-pigment, waardoor de auto letterlijk van kleur lijkt te verschieten als de zon erop valt. Best gaaf gedaan!

De 21-inch velgen met zwarte afwerking (Crio of Pegaso Forgiati, naar keuze) en dito remklauwen maken het plaatje af. Als een Maserati Grecale een goede fles wijn zou zijn. Of zoiets.

Binnenin gaat het feestje verder met Tan/Dark Red-leer en subtiele ton-sur-ton stiksels. De stoelen hebben een eigen patroontje gekregen en het Tridente-logo prijkt trots op de hoofdsteunen. Uiteraard zit deze speciale Grecale lekker in de opties, zoals een een 14-speaker Sonus faber-audiosysteem en een panoramisch dak.

Dit is natuurlijk het visitekaartje van Maserati om te laten zien hoe ze in Modena jouw auto persoonlijker kunnen maken dan ooit. Want een Grecale is niet extreem bijzonder, maar met dit soort opties maak je er wel wat speciaals van. Daar staat dan vaak weer een pittig prijskaartje tegenover. Dat dan weer wel.