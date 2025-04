Zo moet Maserati er weer bovenop komen

Het luxe Stellantis-merk verkeert in zwaar weer, maar komt met een plan.

Voor wie het niet heeft meegekregen: het gaat allesbehalve goed met Maserati. Het merk noteerde zeer tegenvallende jaarcijfers en krijgt geen investeringen van het moederbedrijf. De grote baas bevestigde dat het merk niet in de verkoop gaat of erger, maar het is duidelijk dat er een nieuwe koers moet worden ingezet.

Die nieuwe koers begint met het updaten van het beoogde Maserati volumemodel, de Grecale. Maserati speelt wat met motoren, kleuren voor het in- en exterieur en voegt een nieuwe uitvoering toe. Dit zou het merk doen om te voldoen aan de wensen van de klanten.

Nieuwe Maserati Grecale instapper

Het pre-update gamma van de Grecale bestaat uit de Modena, Trofeo en Folgore. Daar komt een instapper onder. De versie heet… de Grecale. Om verwarring te voorkomen: de auto heet dus niet Grecale Grecale, maar gewoon Grecale.

De nieuwe Grecale-versie krijgt een 300 pk sterke viercilinder mild-hybrid aandrijflijn. De topsnelheid is 240 km/u en het sprintje naar 100 gaat in 5,6 seconden. Verder zitten er standaard 20-inch velgen onder, vind je premium leer in het interieur en zijn de comfortstoelen verwarmbaar.

Boven de Grecale zit de Modena. Deze versie heeft eveneens een mild hybride viercilinder, maar dan met 330 pk. De topsnelheid is even hoog en naar 100 km/u sprinten gaat 0,3 seconden sneller dan in de gewone Grecale. De velgen groeien met 1 inch, er is een sperdiff en de ophanging is adaptief.

De absolute topper blijft de Grecale Trofeo met Nettuno-V6. De zescilinder produceert 530 pk en is vanzelfsprekend het dikst uitgerust. Je kunt maximaal 285 km/u rijden en de 0-100-tijd is 3,8 seconden. Elektrisch rijden kan alleen in de Grecale Folgore die 558 pk heeft. Dankzij een 105-kWh batterij is de actieradius 500 kilometer. Accelereren stopt bij 220 km/u en naar 100 sprinten kan in 4,1 seconden.

Wat is er nog meer anders aan de Grecale?

Maserati breidt het kleurenpalet voor zowel het in- als het exterieur uit. Er zijn nu 11 verschillende koetskleuren beschikbaar naast de op maat gemaakte keuze die je kunt samenstellen via de Maserati Fuoriserie-afdeling. Aan de binnenkant zijn er vijf verschillende trims met verschillende kleurcombinaties en 11 opties bij de Fuoriserie-divisie. De gekozen interieurkleuren kunnen worden doorgetrokken naar de remklauwen.

Prijs van Maserati Grecale instapper

Dus, wat moet Maserati erbovenop helpen? Een instap-Grecale en nieuwe kleurtjes. De minimale prijs voor een benzine-Grecale komt daarmee iets lager te liggen. Het nieuwe basismodel kost in Nederland minimaal € 117.064. Daarmee is het niet de goedkoopste Grecale, want dat blijft de EV met € 110.650. De Modena gaat voor € 124.690 en de Trofeo kost tenminste € 191.150. Laat jij er een Macan voor staan?