CBR maakt rijbewijs halen duurder

Rijbewijs halen in 2026? Reken er maar op dat je wat dieper in de buidel moet tasten

Het zou eigenlijk pas echt nieuws zijn als we konden melden dat het halen van het rijbewijs goedkoper zou worden. Hoe later je aan de beurt bent voor het roze pasje, hoe meer je moet lappen. Leuker kunnen ze het niet maken.

Het CBR heeft namelijk bekendgemaakt dat de tarieven voor al hun producten komend jaar gemiddeld met 3,6 procent stijgen. Dat klinkt als veel, maar volgens het CBR ligt die stijging precies in lijn met de consumentenprijsindex (CPI). Met andere woorden: alles wordt duurder, dus ook je examen.

De nieuwe tarieven zijn inmiddels goedgekeurd door minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. Ze moesten even zoeken voor deze handtekening wie ook alweer de juiste minister voor IenW was, want ze wisselen nogal vaak van post in Den Haag. Maar ook dat is gelukt.

De prijsverhoging dekt ook de kosten van het CBR voor persoonlijke ontmoetingen. Sinds september 2022 heeft het CBR getest of het persoonlijk overhandigen van een schorsing of ongeldigverklaring van een rijbewijs helpt bij het beter vervolgen van mensen die tóch blijven rijden. Blijkbaar werkte dat goed, want volgens het OM worden jaarlijks zo’n 800 strafzaken geseponeerd omdat niet bewezen kan worden dat iemand wist dat zijn rijbewijs ongeldig was.

Door voortaan die besluiten persoonlijk te overhandigen, kan men beter aantonen dat de betrokkene op de hoogte was. In de proefperiode betaalde de overheid die extra kosten, maar vanaf 1 januari 2026 worden ze structureel opgenomen in de CBR-tarieven. Dus als jij je rijbewijs wil halen betaal je ook mee aan de pipo’s die het te bont hebben gemaakt.

Los van die opslag zou de stijging gemiddeld 3,3 procent zijn geweest. Het CBR benadrukt dat hun tarieven kostendekkend zijn en dat er geen winst wordt gemaakt. Toch blijft het een vervelende boodschap. Het halen van je rijbewijs is immers al duur genoeg.

Niet elk examen stijgt evenveel. Een paar tarieven zijn gecorrigeerd omdat ze te veel verlies opleverden of juist te winstgevend waren. Zo gaan de taxi- en trekkerexamens iets sterker omhoog, terwijl de examens voor Marifonie en het ondernemersexamen gelijk blijven aan die van 2025.

Voor de meest populaire examens ziet het kostenplaatje er vanaf 2026 als volgt uit:

Theorie-examen motor, auto of bromfiets: € 50,50 (was € 48,75)

Praktijkexamen en tussentijdse toets auto: € 143,50 (was € 138,50)

Praktijkexamen vrachtauto of bus: € 275,00 (was € 265,45)

Gezondheidsverklaring: € 46,90 (was € 45,25)

Geen wereldschokkende bedragen, maar toch fijn om te weten als je in 2026 je rijbewijs wil gaan halen.