Trump zal blij zijn met deze gigantische investering van Stellantis

De grootste investering ooit in de geschiedenis van het 100 jaar oude bedrijf.

Vandaag zal de Amerikaanse president Donald Trump een duimpje omhoog doen in de richting van Stellantis. Want het bedrijf investeert vele miljarden op Amerikaanse bodem.

Het Europees-Amerikaanse concern gooit maar liefst 13 miljard dollar in de strijd om zijn productie in de VS met 50 procent op te krikken. Dat is niet alleen de grootste investering in de honderdjarige geschiedenis van het concern, maar ook een flinke opsteker voor de lokale werkgelegenheid.

De multinational, in de Verenigde Staten vooral bekend met de merken Jeep, Dodge, Chrysler en Ram, wil met het geld vijf volledig nieuwe modellen in de Verenigde Staten gaan bouwen.. Daarnaast worden 19 bestaande modellen vernieuwd en komt er een gloednieuwe motorfamilie bij. In totaal levert dat meer dan 5.000 nieuwe banen op, verspreid over fabrieken in Illinois, Ohio, Michigan en Indiana.

De grootste hap van de koek, ruim 600 miljoen dollar, gaat naar Illinois. De Belvidere Assembly Plant, die in 2023 nog werd stilgelegd, krijgt een tweede leven. Daar rollen vanaf 2027 weer Jeeps van de band, waaronder de nieuwe Cherokee en Compass. De heropening creëert zo’n 3.300 banen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de Amerikanen in deze regio.

Een nieuwe truck uit Ohio

Verder investeert Stellantis bijna 400 miljoen dollar in de fabriek in Toledo, Ohio. Daar komt een volledig nieuwe midsize pick-up bij, die zich mag scharen naast de Jeep Wrangler en Gladiator. De productie start in 2028 en moet zo’n 900 extra banen opleveren. Of het een Dodge, Jeep of misschien zelfs Ram wordt, wil Stellantis nog niet zeggen.

In Warren, Michigan krijgt de Truck Assembly Plant een opfrisbeurt van 100 miljoen dollar. Vanaf 2028 worden daar niet alleen de Wagoneer en Grand Wagoneer gebouwd, maar ook een volledig nieuwe grote SUV, beschikbaar als range-extended EV en met verbrandingsmotor. In Detroit zelf mag de Dodge Durango door: de volgende generatie gaat daar in 2029 in productie.

Tot slot steekt Stellantis meer dan 100 miljoen dollar in zijn Kokomo-fabrieken in Indiana, waar vanaf 2026 de gloednieuwe GMET4 EVO-viercilinder van de band zal lopen. Een compacte verbrandingsmotor die zowel in hybride als conventionele aandrijflijnen zal opduiken.

De productiegroei moet helpen om de Amerikaanse markt weer te veroveren, waar merken als Ford, GM en Tesla stevig in het zadel zitten.

Met 34 fabrieken, 48.000 werknemers en 2.600 dealers is Stellantis al een grote speler in de States — maar met dit plan zetten ze zichzelf pas écht op de kaart. En ja, met duizenden nieuwe banen en meer “Made in USA”-stickers op de achterklep zal Donald Trump waarschijnlijk niet kunnen wachten om er een campagnefilmpje van te maken.