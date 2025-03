Maserati rijdt 318 km/u zónder bestuurder

Omdat niemand een Maserati koopt rijden ze nu maar zonder bestuurder rond.

Vorige week moesten we helaas onheilstijdingen brengen over Maserati. Het merk verkocht vorig jaar 57,5% minder auto’s en draaide €260 miljoen verlies. De toekomst ziet er ook somber uit, want Stellantis schrapt €1,5 miljard aan investeringen in het merk. Dus wat is Maserati nu aan het doen…? Aan het testen met autonome auto’s, je gelooft het niet.

Een autonome auto is wel het laatste wat het merk nodig heeft, maar dat is ook niet helemaal de insteek. De Indy Autonomous Challenge is een Amerikaans-Italiaans project waarbij er autonoom geracet wordt en daar is Maserati bij betrokken.

In dit kader heeft een autonome Maserati MC20 nu een tamelijk onzinnig record gevestigd: het autonome snelheidsrecord. De MC20 reed 318 km/u terwijl er niemand in de auto zat. Dit gebeurde op de landingsbaan van het Kennedy Space Center. Het was dus puur een kwestie van hard in een rechte lijn rijden. Niet echt een enorme doorbraak, al is het vast ingewikkelder dan het lijkt.

Vorig jaar was ook al een dergelijke recordpoging gedaan met een MC20. Toen werd de 285 km/u aangetikt op een vliegveld in Italië. Ook reed er vorig jaar een MC20 mee met de Mille Miglia, waar de auto 60 kilometer van de route autonoom aflegde.

Het idee is dat de opgedane kennis ooit wordt toegepast op productieauto’s, maar daar heeft Maserati natuurlijk helemaal niks aan. Er is al geen vraag naar elektrische supercars, laat staan autonome supercars.