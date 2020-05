Deze Cullinan is niet van het echt te onderscheiden

Vond je de Cullinan ook altijd zo slecht in je huiskamer passen? Rolls-Royce heeft nu de oplossing in de vorm van 1:8 schaalmodellen.

De optie dat de hand van een reus is en de auto ware grootte is lijkt haast nog waarschijnlijker dan de optie dat dit een schaalmodel is. Toch is de Rolls-Royce Cullinan die je hier ziet wel degelijk een schaalmodel. Het is dan ook niet zomaar een schaalmodel, maar een extreem realistische replica gebouwd door de fabrikant zelf. Het is eigenlijk dus gewoon een echte Rolls-Royce, alleen iets kleiner.

Dat ze bij Rolls-Royce oog voor detail hadden wisten we al. Met dit schaalmodel hebben ze zichzelf echter overtroffen. Hoewel deze Cullinan acht keer kleiner is dan een echte is dat niet te zien op de foto’s. Een snelle rekensom leert dat de modelauto zo’n 66 cm lang is. Rolls-Royce heeft voor de zekerheid op iedere foto een hand in beeld gebracht. Anders zou niemand geloven dat we hier met een schaalmodel van een Rolls-Royce Cullinan te maken hebben.

Om dit resultaat te bereiken worden meer dan 1.000 onderdelen gebruikt. Met monnikengeduld wordt het model volledig met de hand in elkaar gezet. Zelfs de minuscule coachline wordt de hand aangebracht. Alles bij elkaar kunnen er wel 450 manuren in gaan zitten. Dat is meer dan de helft van de tijd die het kost om een Rolls-Royce Cullinan op ware grootte te bouwen.

Zoals te zien is op de foto’s functioneert de verlichting echt. Ook de dorpels zijn verlicht. Uiteraard is het interieur ook volledig nagebouwd. Daar hebben de Britse pietje-preciezen het niet bij gelaten. De 6,5 liter grote V12 is namelijk ook tot in detail nagebouwd. Daarvoor moeten we Rolls-Royce maar even op hun blauwe ogen geloven, want op de beelden is dat helaas niet te zien.

Net als the real deal kunnen Rolls-Royce-klanten het schaalmodel van de Cullinan volledig laten personaliseren. Dat betekent dat ze de keuze hebben uit het kleurenpallet van 40.000 kleuren. En dat is volgens Rolls-Royce alleen nog maar het ‘standaard’ pallet. Goed, het punt is duidelijk: de auto kan volledig naar eigen smaak samengesteld worden. Op het moment dat de echte Cullinan in de garage staat, kunnen de eigenaren dat auto dan toch in de woonkamer bewonderen. Een prijs vermeldt Rolls-Royce niet en dat is misschien maar goed ook.