Gaat Porsche een lichtgewicht model onder de 718 bouwen?

Even dromen mag toch wel op deze mooie Hemelvaartsdag?

Moderne auto’s zijn op veel vlakken superieur aan auto’s van vijftig á zestig jaar geleden. Een van de punten waar klassieke auto’s echter beter op scoorden was gewicht. Vandaag de dag lijden auto’s stuk voor stuk aan obesitas vergeleken met vroeger. Dat heeft zo zijn redenen, maar het komt de rijbeleving niet ten goede. Zelfs sportwagens, zoals Porsches, zijn nog relatief zwaar. Een compact lichtgewicht model van Porsche is daarom geen gek idee.

Met de huidige koers van Porsche lijkt het er meer op dat ze juist focussen op zware modellen. Toch gloort er een sprankje hoop. Michael Mauer, hoofd design van Porsche, deed namelijk een uitspraak die liefhebbers als muziek in de oren zal klinken. In een interview met Car Magazine zei hij namelijk: ‘I’d love to do a pure new sports car, reduced to the maximum.’ Mauer voegt er aan toe dat er veel gesprekken zijn. Hij denkt zelf dat het goed mogelijk is om een dergelijke auto te bouwen met nieuwe materialen.

Dat laatste is dan wel weer iets wat de klassiekers niet hadden. Er zijn de afgelopen decennia namelijk grote sprongen voorwaarts gemaakt op het gebied van lichtgewicht materialen als carbon. Als je deze materialen gebruikt voor een kleine, simpele sportwagen kun je natuurlijk iets heel moois creëren. Mauer is zelf vooral geïnspireerd door de Porsche 550 Spyder. Dit iconische lichtgewicht Porsche-model woog een luttele 550 kg. Dat is niet eens de helft van een Boxster, die tegenwoordig 1.310 kg weegt.

Het lijkt misschien een onwaarschijnlijk scenario, maar Car Magazine ziet kansen. De volgende 718 wordt namelijk een hybride, of zelfs volledig elektrisch. Dat komt het gewicht natuurlijk niet ten goede. Aangezien ook de TT het veld moet ruimen, ontstaat er een gat voor de Volkswagen groep. Bovendien zou het zonde zijn om de huidige boxermotor en het 718-platform van de hand te doen.

Het is wellicht te mooi om waar te zijn, maar zo’n model zou toch een mooie ode zijn aan de sportwagens van weleer. Het is in ieder geval goed om te weten dat een hoge piet bij Porsche er ook zo over denkt. Alhoewel de designbaas misschien nog wel eens kan vergeten dat een auto ook nog verkocht moet worden.

Via: Car Magazine