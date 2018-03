Deze custom motor heeft een héél apart stuur

Kijk maar!

Custom projecten zijn vaker wel dan niet een misser. Gelukkig is het plezieren van de menigte wel het laatste waarvoor de markante voertuigen in het leven worden geroepen. De schepper heeft immers een bepaalde visie voor ogen die veelal door niemand anders gedeeld of gewaardeerd kan worden. Dit is overigens geen vereiste, want de Watkins M001 is zó bizar dat we hem eigenlijk alleen maar gaaf kunnen vinden.

De naam van de creatie is logisch te verklaren; het is de eerste motor van Jack Watkins. Het werk van de anonieme Pool is onmiskenbaar eigen aan de kleine operatie. Desondanks is het allesbehalve een volledig nieuwe motor. Zowel de aandrijflijn als de krachtbron van de M001 komen regelrecht van een BMW R1150RT uit 2002. ‘The Motorbike‘, zoals hij door Watkins genoemd wordt, heeft daarnaast een laser-gesneden frame van stalen platen, om de maffe proporties van de fiets verder te vergroten.

De M001 zet zichzelf pas echt in de schijnwerper dankzij zijn maffe stuurontwerp. De Watkins is hub-center-steered, wat min of meer inhoudt dat hij geen conventionele voorvork heeft om mee te sturen, maar de naaf zijn weg via een bijzondere omleiding naar het voorwiel vindt. Hoewel de fiets hierdoor minder sterk in de bochten is, doet hij het weer aanzienlijk beter bij het aanremmen. Dit heeft alles te maken met het feit dat de neus van de M001, dankzij de constructie, minder de neiging heeft te duiken, waardoor hij vele malen stabieler is. De Telelever vering blijft hierdoor eveneens optimaal werken.

De Watkins M001 hoeft niet helemaal naar je smaak te zijn om de kwaliteiten van de ingenieur te waarderen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om een one-off gaat, of dat het Poolse bedrijfje er meerdere op de planning heeft staan.