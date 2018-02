Bosnische Willie Wortel maakt eigen Formule 1-auto

Pak aan, stripboek. In het echt kan het ook!

De Formule 1 op zich is een waanzinnig hecht clubje waar je maar lastig tussenkomt. Zeker in het huidige klimaat waar geld belangrijker dan ooit is, kun je meestal niet meer dan dromen van een eigen raceteam. Dat was wel eens anders. De minder welgestelden kunnen niet veel anders dan zich op zondag vastklampen aan de beeldbuis met mooiere dromen over fortuinlijke scenario’s, waarin ze het geld wél hadden. Tenzij je razend creatief bent, dan doe je het gewoon op je eigen manier.

Mišo Kuzmanović, een ingenieur uit Bosnië en Herzegovina, is een van die figuren die op eigen houtje een ‘Formule 1-auto’ is gaan bouwen. Kuzmanović raakte geïnspireerd nadat het circus neerstreek in Belgrado om een demonstratie te geven. De Bosniër was er zo van onder de indruk dat hij besloot zelf een soortgelijke auto te maken. De man geeft toe dat zijn creatie bij lange na niet in de buurt komt bij de hoogstaande techniek van de Formule 1, maar dat deert hem niet. Het zijn immers zijn eigen visie, ontwerp en uitvoering geweest die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat hij er na duizenden uren bloed, zweet en tranen daadwerkelijk mee rond kan rijden.

Wanneer we zeggen dat het bij lange na geen Formule 1-auto is, bedoelen we dat ook letterlijk. De bolide van Kuzmanović mag dan wel 0,4 liter meer motorinhoud hebben dan de 1,6-liter turboblokken van nu, de prestaties laten nogal wat van zich te wensen over. Het gevaarte heeft een topsnelheid van ongeveer 160 km/u, wat amper de helft is van het echte spul. Daarnaast weegt hij met zijn 1.280 kg ongeveer anderhalf keer zoveel als een Formule 1-auto. Oh, en hij heeft een tweede stoel voor zijn vrouw gemonteerd (liev!) en beschikt over een geluidinstallatie.

Het mag dan misschien niet helemaal een replica zijn, zo lang Kuzmanović er plezier mee beleeft zal hij hem niet wegdoen. Dat geloven we graag, aangezien zijn bolide nog straatlegaal is ook! Het apparaat heeft inmiddels dermate veel mensen weten te imponeren, dat hij al aanbiedingen van rond de 70.000 euro heeft af moeten slaan. En dat terwijl hij er zelf niet eens 25.000 euro heeft ingestoken!