Autoblog advies: lange termijn lease-auto (675 p.m.)

Je weet immers nooit hoe het er over een paar jaar aan toe gaat.

Een leaseauto uitzoeken lijkt heel erg gemakkelijk. In principe is dat natuurlijk ook zo. Je krijgt een budget, daarbinnen zoek je het leukste, dikste en gaafste wat mogelijk is. Vervolgens kun je enkele jaren onbezorgd rondrijden. Wat nog wel eens over het hoofd wordt gezien is dat de keuze helemaal niet zo vrij is. De leaseauto is vaak een geste van de werkgever naar de werknemer. De werknemer heeft de auto nodig voor zijn werk en het is een gedeelte verkapt loon, vandaar de bijtelling. Met bijtellingskeuze hebben we gelukkig niet meer te maken, alhoewel: nu betalen we allemaal gewoon heel erg veel. Ik een naar leven, jij een naar leven.

Bij het uitzoeken zijn er meer eisen, het moet vaak een beetje representatief zijn. Ja, je zou in principe een Porsche Cayman, Alfa Romeo 4C Spider of Ford Mustang kunnen leasen, maar dat is vaak niet salonfähig. Uiteraard zit de gebruiker ook met de eigen eisen: de leaseauto wordt vaak ingezet als gezinsauto. Een Toyota GT86 is dan minder handig. Als laatste zijn bedrijven erg hard bezig om hun carbon fotoprint naar beneden te brengen. Dat betekent dat het volledige wagenpark een zo gunstig mogelijke uitstoot moet hebben.

Stephan is een persoon die in zo’n situatie zit. Hij heeft een nieuwe baan en mag een nieuwe auto uitzoeken. Gefeliciteerd, Stephan! Hij had al wat opties in gedachten, maar toen kreeg Stephan te maken met een groot aantal restricties waarin hij mag kiezen. Zo is de minimumlooptijd 50 maanden. Ook moet de auto voorzien zijn van een A- of B-label. Met name door die 5 jaar moet Stephan toch even nadenken: want waar staat hij over vijf jaar? Hopelijk heeft hij dan een betere functie, een vriendin (in huis) en wellicht is zelfs de ooievaar langsgeweest met een pakketje. Kortom, Stephan moet een auto hebben waarmee hij de komende vijf jaar van alle markten thuis is.

Dit zijn de eisen en wensen van Stephan in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Golf / Peugeot 208 Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 500 p.m. (zie tekst) Jaarkilometrage: 45.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nieuwe baan, krijg lease auto. Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: Ford Mondeo, Skoda Superb, Audi A3, VW Golf No-go modellen / merken: Geen no-go's, maar geen kleine auto.

Alle genoemde prijzen zijn zogenaamde ‘fiscale prijzen’, zoals deze vaker door leasemaatschappijen worden gehanteerd. Deze fiscale prijzen zijn inclusief BTW. De leaseprijzen zijn een gemiddelde van diverse leasemaatschappijen. Houdt er rekening mee dat dit sterk kan verschillen per leasemaatschappij. De leaseprijzen zijn exclusief BTW.

Honda Civic 1.5 I-VTEC Prestige

€ 36.830

€ 670 p.m.

Een premium kwaliteitsproduct waar iedereen overheen kijkt. De nieuwe Civic Hatchback weet de wenkbrauwen regelmatig te fronsen, maar het is in elk geval een origineel vormgegeven auto. Het design gaat niet ten koste van de binnenruimte, zoals het bij sommige auto’s wel het geval is. De splinternieuwe 1.5 VTEC Turbo met 182 pk is een juweeltje: soepel, sterk en zo smeuïg als Calvé-pindakaas met stukjes noot op kamertemperatuur. In tegenstelling tot veel ‘luxe’ uitvoeringen is de Civic in ‘Prestige’-uitvoering daadwerkelijk luxe. Voor een panoramadak, adaptieve dempers, fullmap navigatiesysteem, stoelverwarming voor en achter, parkeersensoren, achteruitrijcamera en 17″ lichtmetalen velgen hoef je bijvoorbeeld niet bij te betalen. Kortom, een welhaast perfecte auto.

Opel Insignia Grand Sport 1.5 Turbo Innovation (B)

€ 37.854

€ 670 p.m.

Bij Grand Sport denkt ondergetekende aan een bijzondere uitvoering van de C4 Corvette, maar GM heeft de naam nu gebruikt om de hatchbackversie van de Insignia te tooien. De Insignia Grand Sport zet de ingeslagen weg van de vorige generatie door met een combinatie van een fraai uiterlijk, behoorlijke uitrusting en prima prijsniveau. De vorige Insignia was nogal zwaarlijvig (en daardoor langzaam, dorstig en duur), maar deze generatie is een stuk vlotter. Althans, dat moet de uitwerking zijn. In 9,6 seconden naar de 100 km/u met 165 pk is niet overdadig snel. De Civic is aanmerkelijk vinniger. Ook qua uitrusting legt de Opel het af, alhoewel de Innovation absoluut niet kaal genoemd mag worden met items als Opel Eye, LED-lampen rondom, 17″ wielen en een navigatiesysteem. Dat is op zich logisch te verklaren, want de Insignia is net even een klasse hoger (D-segment). Groot voordeel van de Insignia is het uiterlijk: zeker in de juiste kleur is het gewoon een fraaie auto. Het is ook nog eens een nieuwe auto, dus je rijdt de komende jaren in een vrij vers model rond.

Skoda Superb Combi 1.4 TSI Greenline ACT Ambition Business

€ 35.170

€ 675 p.m.

Mochten er de komende jaren in rap tempo een groot aantal ooievaars iets achterlaten, dan is dit nuchter beschouwd de beste optie. De Skoda Superb is vooral een heel verstandige auto. Eigenlijk valt er weinig op aan te merken. Ondanks de kleinere motor en het lagere vermogen is de Superb toch iets vlotter dan bovenstaande Opel. De uitrusting is acceptabel, de broodnodige dingen krijg je standaard mee, maar het luxe gevoel van de Opel heeft de Skoda niet, laat staan de Civic. Het is wel een auto die goed vaart bij een opvallende kleur en grote wielen. Helaas is dat met lease vaak niet mogelijk. Tevens is de Superb een grote afschrijver, waardoor je gevoelsmatig (en cijfermatig) een minder dure auto kunt uitkiezen voor hetzelfde leasebedrag. Wil je echter zoveel mogelijk auto voor een scherp bedrag, dan is dit rijdende bord Brinta de beste keuze.

Ford Mondeo HEV Titanium X

€ 35.590

€ 640 p.m.

Stephan vond de Ford Mondeo al een beetje verouderd, met name aan het interieur kon hij zien dat de jaren een beetje beginnen te tellen. Maar de Mondeo is er toch niet zo lang? Klopt, In Nederland is deze Mondeo er pas een paar jaar, maar de auto was al een tijdje als Ford Fusion in Amerika leverbaar. De Mondeo is eigenlijk een beetje een ambivalente auto. Voorheen was de Mondeo een van de strakst sturende auto’s in zijn klasse, dat is nu veel minder het geval. Het is nu vooral een prima allrounder die nergens steken laat vallen. Het interieur is niet heel spannend, maar als je deze een beetje luxe aankleedt met fraai leder dan is het prima uit te houden. Sterker nog, met een beetje rekken en korting behoort een super-de-luxe Vignale tot de mogelijkheden. Veel chiquer en meer premium kun je niet voor de dag komen. De HEV heeft voldoende koppel en vermogen om je vlot door het verkeer te loodsen, maar de combinatie gedijt het beste bij een rustige rijstijl. Zo kenden we de Mondeo nog niet.

Audi A3 1.5 TFSI design

€ 33.430

€ 625 p.m.

Een premium-Audi kan erg goedkoop zijn, zo bewijst deze A3 ‘Limousine’ (we zeggen vanaf nu gewoon sedan). De sedan-variant van de A3 ziet er uiterst smakelijk uit. Misschien een boud statement, maar de A3 sedan is een van de meest geslaagde Audi’s als het gaat om styling. Normaal gesproken is de vertaalslag van C-segment hatchback naar sedan geen gelukkige, maar nu is dat anders. De leaseprijs is keurig, het is niet eens de 1.0 driepitter, maar gewoon de vlotte 1.5 TFSI. Is het allemaal hosanna? Er moet toch ergens een enorme anaconda onder het gras liggen? De A3 is bijzonder kaal uitgerust, zeker in vergelijking met de Honda is het bijna schandalig. Als je alleen al het S-Line pakket en Pro Line pakket aanvinkt schiet je meteen door de 40 mille grens heen en ga je (ver) over het maandbudget heen. Dan staat er overigens wel een fraaie auto, maar het is de vraag of je dat het waard vindt. Ook is de A3 niet meer de jongste, alhoewel je weet dat de volgende A3 sedan er niet veel anders uit gaat zien.

Renault Talisman TCE 150 Limousin (L2M)

€ 38.600

€ 710 p.m.

Dat hele gedoe met de Audi A3 heb je niet bij de Renault-dealer. Als je kijkt voor een Talisman in ‘Limousin’ uitvoering, dan zit er namelijk al een hele hoop standaard op. Het is, heel oneerbiedig gezegd, een speciaaltje. Hier hoef je je niet druk te maken om climate control, 18″ lichtmetalen velgen, navigatie en lederen bekleding. De Renault Talisman is nog redelijk vers, dus de kans dat je in een oud model rondrijdt is vooralsnog niet aan de orde. Het interieur is niet op Duits niveau, maar met de luxe aankleding van de ‘Limousin’-uitvoering stoort dat allerminst. Rijden doet de Talisman opperbest. Het is niet deinerig Frans, maar wel lekker soepel en comfortabel. De vierwielbesturing geeft de auto een extra dimensie op rotondes (en parkeerplaatsen). De motor is geen krachtpatser, maar uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik en de standaard automaat is een aangename toevoeging. Ook erg prettig: het interieur is zeer ruim. Zowel voor als achterin zit je prinsheerlijk.

Mazda 6 SkyActiv-G 2.0 165 SkyLease GT

€ 34.950

€ 680 p.m.

De moderne iteratie van de Alfa Romeo 159. De Mazda 6 is een groot favoriet onder de mensen die niet dit soort auto’s kopen. Het leuke aan de Mazda is dat alles net even anders is, zonder dat het een extreme auto is. Neem het uiterlijk, dat is nog altijd zeer fraai te noemen. Ga wel voor de sedan, die is net even wat langer en gestrekter dan de gedrongen SportBreak. De motor is een volle liter groter dan de meeste andere auto’s in dit rijtje. In principe is het motorkarakter niet zo gek anders. De gasrespons is iets beter, maar het koppel in de lage toeren ontbreekt een beetje. Het is zeker een fijne motor in de omgang, verwacht alleen geen topprestaties. Qua uitrusting is de Mazda gemiddeld: je komt niets te kort, alhoewel de GT-M uitvoering erg gaaf is (maar net even te duur). De rijeigenschappen zijn verder uitstekend: het is de rijdersauto uit dit overzicht: strak, stabiel en vlot reagerend op de input van de bestuurder. Ondanks dat het uiterlijk nog vers is, is de auto al behoorlijk op leeftijd aan het geraken, het model heeft dan ook onlangs zijn tweede facelift gehad.

YOLO: Nieuwe Peugeot 508 GT 1.6 PureTech Aut.

€ n.n.b.

€ n.n.b. p.m.

Als je de komende vijf jaar niet in een oud model wil rondrijden, moet je kiezen voor een zo nieuw mogelijke auto en veel nieuwer dan de nieuwe Peugeot 508 komen ze niet. De auto is net onthuld op de Salon van Genève en zelfs de prijzen moeten nog onthuld worden. We kunnen dus erg weinig zeggen over uitvoeringen en leasebedragen, maar Peugeot weet goed wat de concurrentie doet, dus zal de auto (hoogstwaarschijnlijk) rond het prijs-prestatie niveau vallen van auto’s als de Opel Insginia, Ford Mondeo en Volkswagen Passat. De 508 op benzine is standaard uitgerust met een achttrapsautomaat en de minst vermogende variant heeft al 180 pk. Kijk, dat klinkt erg goed. Combineer dat met het smakelijke uiterlijk en bijzondere interieur en je hebt een aantrekkelijke automobiel voor de deur staan. Alle details moeten nog bekend gemaakt worden, maar de 508 is absoluut eentje om in de gaten te houden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!