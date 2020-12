Deze Dacia Duster deinst niet terug een beetje stof - Autoblog.nl

Met deze Dacia ben je de schrik van iedere Aldi-parkeerplaats.

Als er een prijs zou zijn voor sufste autonaam, dan zou de Dacia Duster een goede kanshebber zijn. Dan moeten we wel even alle cijfer- en lettercombinaties buiten beschouwing laten. Anders zou het complete gamma van Audi, BMW, Mercedes, Mazda, Volv… Weet je wat, misschien is Dacia Duster toch zo gek nog niet.

Enfin, los van de naam kunnen we gerust stellen dat Dacia niet de meest spannende auto’s bouwt. Dat hoeft ook helemaal niet, want een Dacia koop je omdat je waar voor je geld wil hebben. Dat is wat Dacia levert. Niks mis mee.

Toch gingen de handen van de mannen van Prior Design jeuken bij het zien van een Dacia Duster. Eerder deze maand lieten ze al een stevig verlaagde Duster zien met een widebody-kit. Dat was een vrij opmerkelijke creatie. Een SUV verlagen is sowieso al tamelijk onzinnig en bij een no-nonsense auto als de Duster is het helemaal van zotte.

Nu heeft Prior Design iets anders bedacht. Dat is een stuk logischer. Ze hebben de Dacia Duster namelijk uitgerust als een echte off-roader. Een widebody is er nog steeds, maar in plaats van lager is de auto nu hoger gemaakt. Verder is de Duster voorzien van diverse functionele toevoegingen, zoals off-roadbanden, een bull bar, een snorkel en een bagagerek. Vooral dat laatste is erg handig bij de Aldi. En met de bull bar duw je alle winkelwagentjes die op je pad komen moeiteloos aan de kant.

Of deze reuze handige off-road Dacia Duster ook werkelijkheid wordt is nog de vraag. Het is nu vooral een proefballonnetje van Prior Design. Van de verlaagde Dacia Duster gaat overigens wel minstens één exemplaar gebouwd worden. Veel meer dan dat zullen het er hoogstwaarschijnlijk niet worden. Als we een Duster-eigenaar namelijk een beetje goed inschatten is dat niet iemand die veel geld stuk gaat slaan op modificaties.