Ares Design Wami Lalique is om je vingers bij af te likken - Autoblog.nl

‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’ gaat hier meer op dan ooit te voren.

Ares Design doet misschien niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar we hebben Dany Bahar’s designstudio al diverse keren de revue laten passeren. Echt een eigen stijl hebben ze niet, want hun creaties zijn iedere keer weer anders. De ene keer is het een mix van moderne hypercars, de andere keer is het een fraaie retro-sportwagen. De gemene deler is wel dat ze iedere keer leentjebuur spelen bij andere merken. Daar hebben we in dit geval geen enkele bezwaar tegen.

Met ‘fraaie retro-sportwagen’ bedoelden we namelijk deze Ares Design Wami Lalique Spyder, zoals de auto voluit heet. De naam is ietwat eigenaardig, maar het design is er niet minder fraai om. Deze Wami is namelijk een zeer geslaagd eerbetoon aan de Italiaanse sportwagens uit de jaren ’50. De Maserati A6G 2000 Frua Spider lijkt de voornaamste inspiratiebron te zien geweest. Absoluut geen verkeerd uitgangspunt, dat de studio uit Modena succesvol heeft weten te vertalen naar het heden.

Het is mogelijk dat je een déjà vu-gevoel beleeft bij het zien van de foto’s. In 2018 presenteerde Ares Design namelijk al de Project Wami. Op het eerste gezicht lijkt deze auto identiek, maar bij nadere inspectie heeft Ares toch nog het nodige te hebben veranderd. De auto uit 2018 had bijvoorbeeld geen rolbeugels of koelsleuven aan de zijkant. Ook heeft deze Lalique nu gewoon uitlaten aan de achterkant in plaats van sidepipes. De auto doet daarom nu wat minder denken aan de AC Cobra.

Het interieur is wat minder retro dan het exterieur. Desondanks valt het niet uit de toon bij het koetswerk. Een opvallende toevoeging zijn kristallen in het interieur. De auto is namelijk in samenwerking met de Franse kristalspecialist Lalique ontwikkeld. Dat verklaart ook meteen de naam.

Wat voor motor Ares Design in gedachten heeft voor deze prachtige Wami Lalique Spider laten ze nog niet weten. Het is natuurlijk ook nog de vraag of de auto er überhaupt gaat komen. Van de concepts die Dany Bahar bij Lotus produceerde hebben we ten slotte ook nog steeds vrij weinig gezien. We moeten het hem wel weer nageven: aan het design zal het niet liggen.