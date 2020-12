Iemand betaalde €1,3 miljoen voor deze replica zonder motor - Autoblog.nl

En hij was niet eens genaaid.

Het team van Ferrari reed dit jaar zijn duizendste Grand Prix in de Formule 1. Een historisch moment, dat voor de Italianen op een historisch slecht moment kwam. 2020 is namelijk een dramatisch jaar voor het team en dankzij corona konden de tifosi ook niet in grote getale aanwezig zijn om er een feestje van te maken. De speciale donkerrode livery van Ferrari was zo’n beetje het enige wat dit jubileum nog een beetje kleur gaf.

Met een achtste en een tiende plaats voor de beide Ferrari’s bleek het uiteindelijk ook geen Grand Prix om nog lang te koesteren. Een geluk bij een (letterlijk) ongeluk was nog dat de Ferrari’s bij de chaotische herstart buiten de schot wisten te blijven. Dat betekende ook dat zo’n beetje het halve veld was uitgeschakeld, maar alsnog zag Ferrari geen kans het podium te bereiken.

Geen bekers dus als aandenken aan de Grand Prix nummero duizend. Wel zijn er de speciale overalls, helmen en een een showauto die aan deze mijlpaal herinneren. Afgelopen weekend zijn deze onder de hamer gegaan. Het topstuk van deze RM Sotheby’s-veiling was een replica van de Ferrari SF1000 met de jubilieum-livery. Deze is gehuld in dezelfde kleur als de Ferrari 125 F1 waar het in 1950 allemaal mee begon.

Het is dan officieel een replica, het is wel een hele goede replica. De showauto is namelijk door Ferrari zelf gebouwd. Helaas is het wel een lege huls, want zaken als een motor, een versnellingsbak en remmen hebben ze gemakshalve achterwege gelaten. De Ferrari SF1000-replica is voorzien van zowel Vettel’s racenummer (op de zijkanten) als Leclerc’s racenummer (op de neus). De coureurs hebben er ook allebei een krabbeltje op gezet.

Hoewel dit dus geen echte raceauto is – laat staan eentje met historie – was er toch genoeg interesse. Dat bleek uit het feit dat het winnende bod uitkwam op maar liefst €1.272.000. Dat hadden ze bij RM Sotheby’s ook niet aan zien komen. Dit bedrag was namelijk vijf keer zo hoog als de schatting die ze van tevoren gemaakt hadden.

Maakt het uiteindelijk wat uit dat het een replica is? Misschien niet, want de echte F1-auto’s die in een verzameling staan komen ook niet meer van hun plek. Toch is het wel een beetje sneu dat je €1,3 miljoen betaald voor een auto en dan iedere keer moet gaan uitleggen dat het een replica zonder motor is.

