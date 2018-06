Vijf redenen om een splinternieuwe BMW te rijden

Alsof we je die nog moeten vertellen...

We weten het, als rechtgeaarde Nederlandse autoliefhebber doe je niks liever dan de (inter)nationale occasionsites afstruinen om je volgende aanwinst te zoeken. Uren, dagen, weken, misschien zelfs maanden gaan erin zitten voordat je gevonden hebt wat je hebben wilt: een BMW, in de juiste kleur, met de juiste opties en vooral ook met ‘de kop’ er reeds af. Het is de geijkte manier om voor relatief weinig geld chique vervoer te regelen. Of moeten we zeggen wás de geijkte manier?

Heden ten dage is er namelijk ook een andere optie. Middels Private Lease kan je voor een aantrekkelijk maandbedrag ook in een splinternieuwe BMW stappen, inclusief de allernieuwste technologie. Dit brengt een aantal aanzienlijke voordelen met zich mee. Een bloemlezing:

Specificeer je eigen auto

Als je een occasion zoekt moet je vaak een compromis sluiten. De ene auto heeft een kleur die je aanstaat, maar niet de juiste motor onder de kap. De andere auto heeft het Navigatiesysteem Professional dat je graag wilt hebben, maar niet de sportstoelen die je óók graag wilt hebben. De volgende auto voldoet wel precies aan je plaatje, maar heeft net teveel kilometers achter de rug. Kortom, exact krijgen wat je wilt hebben is vaak onmogelijk. Bij Private Lease kan je je auto echter zelf op smaak brengen. Niet teveel gedoe? Geen probleem. Heb je graag alle luxe? Behoort ook tot de mogelijkheden.

That new car smell

Tsja, het is misschien wat oppervlakkig, maar toch geeft het wel een bepaalde voldoening als je in een kraakverse auto stapt. Bovendien betekent that new car smell automatisch ook dat je na aankoop niet het sigarettenaroma van that old car smell in je neusvleugels krijgt.

Multimedia on point en helemaal connected

Leuk al die nieuwe snufjes in een auto, maar ze worden wel snel oud. Tuurlijk, die auto van vijf, tien of misschien zelfs wel vijftien jaar oud rijdt ook nog prima. Maar, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer het bedienen van de geïnstalleerde multimedia een cursus anger management wordt. Je bent namelijk gewend aan je nieuwe telefoon en je wilt dat je auto minstens net zo snel en scherp werkt. Overigens, nu we het toch hebben over die telefoon: daar moet je auto ook mee kunnen praten en wel zonder gedoe en vooral ook zonder verlengsnoertjes die je moet bestellen via Ali Express. De beste manier om dit soort ergernis te voorkomen: stap in een nieuwe BMW.

Onderhoud

Een verse occasion kan in eerste instantie goedkoop lijken, maar statistisch gezien is het een feit dat je vaker voor extra kosten komt te staan dan bij een nieuwe auto. Misschien heb jij het geluk of de skills om een nette tweedehands auto op de kop te tikken, maar als je geen risico wil lopen is private lease een betere optie. Je betaalt dan namelijk een vast bedrag per maand voor onderhoud, met slechts een klein eigen risico voor onverhoopte calamiteiten.

Afschrijving

Hét grote argument voor een jong gebruikte auto is de notie dat de eerste eigenaar al een groot deel van de afschrijving voor zijn rekening heeft genomen. Maar, als je een patente occasion koopt voor zeg, dertig ruggen, hoeveel verwacht je daar dan na enkele jaren nog van terug te zien? Precies, ook een mooie tweedehands raakt (helaas) doorgaans nog flink wat van zijn waarde kwijt. Bij Private Lease is de afschrijving al doorberekend in het maandbedrag dat je betaalt. Het eventuele risico dat deze afschrijving groter uitvalt dan beraamd, is voor BMW zelf.

Overtuigd door deze steekhoudende argumenten? Of benieuwd naar de kosten? Bereken de mogelijkheden vanaf € 349,- per maand via deze handige calculator!