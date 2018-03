Autoblog advies: blubberdikke SUV nu het nog kan (€ 200.000)

Nog snel zo'n rijdende dinosauriër scoren, voordat het te duur wordt..

Op Ross Geller uit de Amerikaanse comedyserie ‘Friends’ na, zijn er weinig volwassen dinosaurus-liefhebbers. Als kind vinden we het geweldig, maar naarmate we ouder worden komen er nieuwe interesses naar boven. Voetbal, auto’s en meisjes (m/v) bijvoorbeeld. Aan het einde van het krijt-tijdperk, zo’n 65 miljoen jaar geleden, stierven de meeste dino’s uit. Dat waren de meest krankzinnig rare beesten. Ze verwisselden het tijdelijke voor het eeuwige op hun hoogtepunt. Dat lijkt nu ook het geval met SUV’s te zijn. We weten al jaren dat deze auto’s niet meer ‘salonfähig’ zijn om je kinderen af te zetten op de Montessorischool, maar ze worden nog steeds verkocht. Sterker nog, op dit moment zijn de meest krankzinnige SUV’s leverbaar. Denk aan auto’s als de onlangs onthulde Lamborghini Urus. Maar er staan er nog genoeg op stapel, zoals de Mercedes-Maybach GLS, Rolls Royce Cullinan en BMW X7.

Nu zijn er voldoende markten die ervoor zorgen dat dergelijke auto’s een kans hebben. In landen als China, India, VAE, Rusland en de VS zullen ze nog een tijdje populair zijn, maar in Europa en met name Nederland wordt het een wel een érg krankzinnig dure hobby. Autoblog-lezer Rene heeft altijd een zwak gehad voor een grote, hoge auto. Het stapt net even wat makkelijker in, het overzicht is geweldig en het comfort is (mits de juiste auto) ongekend. Nu heeft hij vrij weinig te klagen, Rene rijdt op dit moment rond in een heuse Jaguar XJ. Maar nu het nog kan, zou hij nog eenmaal een grote, dikke luxe auto wensen. Hij heeft ons formulier uiteraard ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Jaguar XJ Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 200.000 Jaarkilometrage: 30.000 Brandstofvoorkeur: Maakt niet uit Reden aanschaf andere auto: Tijd voor iets nieuws Gezinssamenstelling: 2 volwassenen Voorkeursmerken /modellen: Land Rover No-go modellen / merken: Het liefst geen Duitse auto

Groot, SUV en luxe. Ja, dan kom je automatisch uit op heel veel Duitse auto’s. Duitse auto’s zijn echter een no-go, dus die wens zullen we zoveel mogelijk honoreren. Spoiler alert: dat gaat gewoon niet lukken. Rene heeft al een Jaguar en zijn voorkeur gaat uit naar een Land Rover. Logisch, je kan de auto immers naar dezelfde garage brengen voor onderhoud. Ook zijn Land Rovers net even wat minder asociaal dan de Duitse tegenstrevers. Met name omdat ze in het terrein wel degelijk iets klaar spelen. Daarom beginnen we met drie Land Rovers en gaan zo het lijstje af.

Land Rover Discovery 3.0 Supercharged HSE Luxury (L462)

€ 135.430

In principe biedt deze alle ‘Land Rover-ness’ die je maar kan wensen. Qua afmetingen is de Land Rover Discovery vergelijkbaar met de Range Rover Sport. Helaas heeft Land Rover het uiterlijk rigoureus aangepakt. Voorheen was de Discovery zo’n heerlijk vierkante verschijning. Dat zag er niet alleen gaaf uit, maar de oude Discovery was aanzienlijk praktischer. Aan de andere kant: het was meer een kleine vrachtwagen. De nieuwe Discovery is veel lichter, dynamischer, wendbaarder en nog altijd erg ruim en voldoende praktisch. De focus bij de Discovery ligt bij de verschillende viercilinder dieselmotoren, maar een zescilinder (in een V8-blok) is ook mogelijk. De HSE Luxury uitvoering is de meest luxueuze variant die je kan krijgen in de Discovery-range. Helemaal niet verkeerd. Dankzij die motor betaal je overigens wel een bedrag van 55.000 euro aan BPM.

Land Rover Range Rover 4.4 SDV8 Autobiography Long Wheel Base (L405) ’18

€ 196.570

Een budget van 2 ton, voorkeur voor Land Rover en het mag best luxe zijn. Dan moeten we natuurlijk de échte Range Rover benoemen. Je kan een 5.0 benzine-V8 voor dat geld krijgen, maar de V8 diesel met dubbele turbo past beter bij het karakter van deze vrachtwagen auto. Dankzij die diesel rij je altijd over een golf van koppel, een fantastische ervaring. Zelfs het geluid is behoorlijk voor elkaar, zeker voor een diesel. De Autobiograpgy uitvoering is meer dan compleet (er is nog een veel duurdere SVAutobiography) en met lange wielbasis is elke S-Klasse ook overbodig. Nadelen? De diesel braakt wat CO2 uit, waardoor je 52.000 euro enkel en alleen aan BPM betaalt als je deze auto koopt.

Land Rover Range Rover Sport 5.0 Supercharged Autobiography Dynamic (L494)

€ 187.965

Mocht de Discovery net even teveel voor het plebs zijn en de Range Rover net even te ouwelijk, dan heeft Land Rover nóg een oplossing voor je! De onlangs gefacelifte Range Rover Sport is het sportieve broertje van de Range Rover en dat is, eh, bijna niet te zien. Ze lijken bijzonder veel op elkaar, totdat je ze naast elkaar zet. Dan zie je dat de Sport net even wat ‘afgetrainder’ is dan de reguliere Range Rover. Ondanks namen als ‘Dynamic’ en ‘Sport’ is dit natuurlijk geen trackday special. Zelfs de nog snellere en duurdere SV-R is dat niet, alhoewel je op een Chinese binnenweg behoorlijk uit de voeten kan met zo’n bak. De motor is de 525 pk sterke hemelse V8 die we ook kennen uit diverse Jaguars. Zo snel en heftig als die motor kan zijn in Jaguars is ‘ie niet in de Range Rover, maar je zult zeker niets tekort komen. Een beetje GTI kun je wel bijhouden. Nadeel is dat de V8 dan onevenredig veel zuipt, waardoor het BPM bedrag voor deze auto maar liefst 73.000 euro bedraagt!

Maserati Levante S Q4 GranLusso

€ 158.248

Dit is een perfecte aanbieding als je geen Duitse auto wilt. Concurrentie als de BMW X6 en Porsche Cayenne zijn strikt genomen betere auto’s, maar het verschil is ook weer niet zó groot dat voorgenoemde auto’s perfect zijn en de Levante een draak van een auto. In de correcte kleurstelling is het absoluut een plaatje om te zien. Misschien niet het meest belangrijk, maar de V6 benzinemotor klinkt erg goed: exotisch, opzwepend en vooral heel erg duur. In de GranLosso uitvoering zijn interieur en exterieur net even een tandje fraaier. Nogmaals: hoe je de auto samenstelt maakt een enorm verschil. Qua prijs heb je nog voldoende ruimte voor een lading aan opties, ook wel handig. Die fantastische motor is overigens wel het resultaat dat er nogal wat euro’s afgedragen dienen te worden: 54 mille alleen al aan BPM.

Cadillac Escalade ESV Platiunum (K2XL)

€ 192.720

We kunnen heel erg lacherig doen over de eerste generatie Escalade. Dat was gewoon een Chevrolet Tahoe met extra chroom en leer om de Lincoln Navigator van repliek te dienen. Naarmate de generaties vorderden werd de Escalade een telkens betere luxe SUV. Zo heeft de Cadillac Escalade ESV een paar gigantische voordelen. De ruimte is bizar. Hier kun je met gemak met zeven personen en hun bagage op vakantie. Qua luxe is er vrij weinig te wensen, als je gaat voor een ‘Platinum’ wordt de Escalade aangekleed met alles wat je hartje begeert. De motor is een goudeerlijke V8, uiteraard. 420 pk is niet al te veel in dit gezelschap, maar je hebt wel een tientrapsautomaat om te zorgen dat je telkens in het goede gebied zit. De Esclade ESV Platinum is schreeuwend duur. In Amerika betaal je er zo’n 95 mille in dollars voor, in Nederland ben je dat bedrag ongeveer kwijt aan Euro’s. Vervolgens komt de BTW en de BPM (meer dan 70 mille!!!) eromheen, waardoor je precies aan het budget zit.

Tesla Model X P100D Ludicrous

€ 159.430

Een Tesla Model X? Ja, waarom niet? Het is geen Duitse auto en het apparaat is gecategoriseerd zijnde een SUV. MPV lijkt meer van toepassing, maar ja, dat klinkt niet zo hip tegenwoordig. Daarom staat de Model X ook marginaal hoger op de poten dan een Model S. Waar geen twijfel over bestaat is de performance: de Model X is bizar snel op de sprint. Sneller dan alle auto’s uit het rijtje. Sneller dan menig sportwagen. De Model X voelt niet zo luxe aan als bijvoorbeeld de Escalade en de Range Rover. Dat is op zich ook niet erg, de Model X maakt dat goed met futuristische gadgets. Nadelen? Die looks moeten je aanstaan. Het is namelijk niet moeders mooiste. Voordelen? Jesse Klaver kan zelfs geen vlaswollen stropdas van de BPM scoren, want je betaalt namelijk niks, nada, noppes aan BPM! Daarbij kun je de auto op de zaak zetten. Als je dat dit jaar doet geniet je slechts 4% bijtelling. Dan stelt de relatief hoge vanafprijs ook niets meer voor.

Volvo XC90 T8 Excellence

€ 129.400

De spoeling niet-Duitse, maar wel peperdure premium-SUV’s begint nu erg dun te worden. Deze Volvo is er namelijk met de haren bijgesleept, maar voldoet (op de prijs na) wel aan de eisen. De prestaties zijn prima, zeker voor zo’n grote en zware auto. Het interieur is ook niet noemenswaardig minder dan de Duitse concurrentie (de Maserati kan ie makkelijk hebben). Ga je voor de ‘Excellence‘, dan krijg je twee captain chairs achter en vervallen de zesde en zevende zitplaats eveneens. Een pure limousine, maar dan op basis van een XC90. Mocht je dat een beetje excessief vinden, dan is een XC90 T8 Inscription voor 85 mille ook een optie. Op zich is het wel interessant om te zien dat de Volvo qua luxe, snelheid en gadgets eigenlijk nauwelijks onderdoet ten opzichte van de veel duurdere concurrentie. Dat komt door, wederom, die BPM. Bij de Volvo betaal je er 454(!) euro aan. Daar kan Minister De Jonge slechts 1 paar kekke schoenen van halen.

Semi-YOLO: Mercedes-Benz G500

€ 176.905

We weten het: je wil liever geen Duitse auto. Dat komt goed uit, want de G-Klasse komt uit Oostenrijk. Net als Ferdinand Porsche, Adolf Hitler en Falco (JEANNY) ben je pas écht een Duitser als je in Oostenrijk geboren bent, maar dat terzijde. Als je nog wil genieten van een unieke auto voordat de prijzen nog ridiculer worden en de GL-aanhangers nog gewelddadiger: scoor nu de nieuwe G500. Ondanks dat het een ‘geheel nieuwe’ auto is, lijkt ie erg veel op zijn voorganger. Met name in de breedte is de G-Klasse gegroeid, de oude G was nogal, eh, gezellig krap. Leuk voor je eerste date, maar niet om je schoonmoeder mee af te zetten op het station. Op het gebied van elektronica en infotainment is de G-klasse zeer modern (want van andere Mercedessen). Nog een reden is dat de G500 daadwerkelijk een goede terreinauto is. Geen opgehoogde stationwagon of busje met vierwielaandrijving, maar een raszuivere alleskunner die zich uit de meest extreme situaties nog weet te redden. Ondanks dat de 422 pk sterke AMG-V8 zuiniger is dan de oude 5.5, betaal je alsnog dik 62.000 mille aan BPM. Zonder dat was ‘ie bijna betaalbaar. Wij wachten nu op een G350e.

Er is trouwens nog een heel valide reden om te kiezen voor een nieuwe G-Klasse. Mercedes-Benz heeft ervoor gekozen om met de G-Klasse namelijk Autoblog in het zonnetje te zetten. Daarom zijn de achterlichten gevormd naar het AutoBlog-logo, zoals @hight96 opmerkte:

YOLO: Bentley Bentayga Diesel

€ 225.700

De Bentayga is geen fraaie auto, zoveel is duidelijk. Net als de Levante kan de kleur, velgen en bekleding-combinatie veel goedmaken. Maar bij de Bentayga Diesel is dat absoluut niet relevant. De kracht van de Bentayga zit hem in het weelderige interieur. Dat is gewoon een klasse of twee hoger dan alles wat in dit rijtje staat. Het leer, de afwerking, de metalen schakelaars: alles ademt kwaliteit uit. Erg fijn om veel tijd in te vertoeven. Wat de auto ook erg fijn maakt is de V8 dieselmotor. Dankzij die motor valt de CO2 taks relatief mee, slechts ’47 mille’. Ja, de Bentayga Diesel is boven budget, maar je krijgt wel het meeste auto voor je geld. De combinatie van dikke auto, SUV, Bentley, V8 én diesel is een klap in het gezicht voor elke milieumoraalridder. Dit is een superfijne auto om dagelijks mee te rijden. Comfort als in een limousine, bizarre prestaties (270 km/u topsnelheid!), overdadige luxe en de prestige van een Bentley. En ja, dit is een echte Bentley. Enzo Ferrari noemde de Bentley op Le Mans destijds ‘de snelste vrachtwagens ter wereld.’ Die vlieger gaat nog steeds op, eigenlijk.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!