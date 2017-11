Iconische Honda NSX voor oud vuil achtergelaten in bos

Wat zonde..

Fikkie uitlaten en zomaar een Honda NSX tegenkomen. Het overkwam een Russische wandelaar in een bos in de buurt van St. Petersburg, Rusland. Het verhaal van de ontdekking werd gedeeld op een Russisch forum.

De NSX heeft een behoorlijke periode doorgebracht tussen het groen. De Japanse sportwagen was bekleed met mos en zag er smerig uit. Het motorblok was ook niet meer aanwezig. Xander1, zoals de forumgebruiker heet, schrijft in zijn post dat de auto zeven á acht jaar geleden te koop werd aangeboden. Wat er daarna is gebeurd met de NSX is niet bekend.

Inmiddels is de Honda uit het bos verdwenen. Een NSX is, zeker in Rusland, een zeldzame verschijning. Een voormalige eigenaar kreeg hoogte van de ontdekking en besloot zich over de auto te ontfermen. De Honda werd meegenomen en grondig gewassen. De NSX zal door hem in oude glorie worden hersteld. Of hij de auto blijft rijden, of dat hij de NSX weer gaat verkopen is niet duidelijk.