AC Schnitzer geeft de i4 M50 wat er nog ontbrak

Het onderscheid tussen een normale BMW i4 en de M-versie is minimaal, maar AC Schnitzer heeft daar nu een oplossing voor.

Als één van de Duitse Drie iets doet, blijven de andere twee meestal niet achter. Nadat Audi met hun eerste elektrische RS-model introduceerde, volgde kort daarna het eerste elektrische M-model van BMW. Inmiddels hebben we ook al kennis kunnen maken met de eerste elektrische AMG.

Onderscheid klein

Één van de dingen die deze auto’s gemeen hebben: er zijn nauwelijks uiterlijke verschillen met de normale versies. En van het geluid moet je het ook niet hebben. Het onderscheid tussen de snelle versies en de reguliere versies is dus vrij klein. En dat is en beetje jammer.

AC Schnitzer

Gelukkig kun je in het geval van BMW nu bij AC Schnitzer terecht om dit ‘probleem’ te verhelpen. Ze lanceren nu hun programma voor de i4. Dit is overigens niet de eerste elektrische BMW van AC Schnitzer, want er was ook ooit een AC Schnitzer BMW i3 S.

Verlaging

Aan een BMW i3 valt niet heel veel eer te behalen als tuner, maar gelukkig leent een i4 zich een stuk beter voor upgrades. Allereerst heeft AC Schnitzer de auto voorzien van een set verlagingsveren, waarmee de i4 20 tot 25 mm dichter bij het asfalt komt te liggen.

Velgen

Om de stance van de auto nog beter te maken heeft AC Schnitzer ook 10 mm spacers geïnstalleerd aan de voor- en achterkant. Qua velgen heb je de keuze uit AC4 velgen of AC1 velgen, verkrijgbaar in 19 en 20 inch. Dat is overigens niet groter dan de velgen die je af fabriek kunt krijgen, maar dat hoeft natuurlijk ook niet.

Spoilers

AC Schnitzer heeft ook nog wat aerodynamische toevoegingen voor de BMW i4. Denk daarbij aan een splitter, canards en twee spoilers (eentje op de kont en eentje op het dak). Dit zijn uiteraard gewoon de onderdelen die je ook al voor de normale 4 Serie kon bestellen. De i4 is ten slotte gewoon een elektrische 4 Serie Gran Coupé.

Meer pk’s?

We zijn van AC Schnitzer gewend dat ze ook voor meer pk’s kunnen zorgen, maar dat is helaas niet gelukt bij de i4. Elektrische auto’s tunen blijft lastig. In het geval van de i4 M50 moet je dus genoegen nemen met de standaard 544 pk en 795 Nm. Eerlijk is eerlijk: daarmee kom je ook weinig te kort.