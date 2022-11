Nieuwe Nissan Serena is ruime en toffe bus

De nieuwe Nissan Serena is wederom een lekkere funky bus geworden.

De wereld der MPV’s is een bijzondere. Hier in Europa moeten we er niets meer van hebben. Tegenwoordig rijden alle mensen in een grotere, zwaardere, krappere en minder praktische crossover. Tja, als de kinderen het huis uit zijn wil je natuurlijk wel een imago hoog houden dat je een spannend leven leidt.

In sommige gevallen komt een MPV over als het automobiele equivalent van een gescheurd voorbehoedsmiddel, maar dat is een ander verhaal. MPV’s zijn tegenwoordig steeds vaker luxe lounges met daaromheen een futuristisch koetswerk eromheen. In Noord-Amerika en Azië is het autotype erg populair.

Nieuwe Nissan Serena

In de VS zijn het auto’s voor soccer-moms. Denk bijvoorbeeld aan de Chrysler Pacifica, Honda Oddessey en Toyota Sienna. In Azië is de MPV juist een luxe wagen voor mensen die veel comfort en ruimte wensen. Denk aan auto’s als de Toyota Alphard en Nissan Elgrand.

Tussen die twee categoriën heb je ook nog MPV’s als de Toyota Noah en Honda Stepwgn. Deze nieuwe Serena past in dat rijtje. De Serena is namelijk lekker funky, futuristisch en fraai. De naam Serena kan je bekend voorkomen, in de jaren ’90 was de Serena de personen-uitvoering van de Nissan Vanette bedrijfswagen.

Om even een idee te krijgen van het formaat van de auto, hebben we de afmetingen voor je. De lengte 4,69 tot 4,76 meter, afhankelijk van de uitvoering. De breedte is 1,70 tot 1,72 en de hoogte is 1,87 tot 1,89. Die verschillen komen door de uitvoering. Je kan de nieuwe Nissan Serena krijgen als luxe Luxion of als sportieve Autech. Deze hebben iets afwijkende maten dankzij licht afwijkend koetswerk. De wielbasis is altijd 2,87 meter.

Interieur + motoren

Ondanks het toffe uiterlijk, draait alles om het interieur van de MPV. Dat is clean en modern, uiteraard. Ten opzichte van zijn voorganger is er in de lengte 12 centimeter meer ruimte voor de voorpassagiers. Je kan de auto bestellen als zes-, zeven- of achtzitter.

Uiteraard is alles in het interieur van de nieuwe Nissan Serena gedaan om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Denk aan Wi-Fi, USB-C-poorten, TV-schermen, oplaadpunten voor de smartphone en natuurlijk diverse klimaatzones. Leuk detail, als je een hybride-versie besteld, heb je een stekker voor 100v om apparatuur op aan te sluiten.

Nu we het over motoren hebben, daarover kunnen we het een en ander verklappen, dankzij het persbericht van Nissan. Er is een 2.0 viercilinder zonder turbo, waar Nissan 150 pk uit haalt. De genoemde hybride combineert een 1.4 driecilinder met elektromotor (163 pk). De hybride heeft altijd voorwielaandrijving, de 2.0 kun je ook met vierwielaandrijving krijgen.

uiteraard hebben we ook de introductie voor je met een kneiterleip dansje waarbij we denken dat deze auto alleen geschikt is voor mensen levend in een cult. het dansje begint bij 03:59 en is werkelijk doodeng:

