Nieuwe Nissan Z tóch met verbeterde grille te krijgen

BMW, lezen jullie mee?

Er zijn auto’s die gewoon een heel geslaagd design hebben, wat verpest wordt door één element. Dat kan bijvoorbeeld de grille zijn. En nee, deze keer gaan we het niet over BMW hebben. Ook Nissan heeft namelijk een grilleprobleem.

Laten we even positief beginnen: de nieuwe Nissan Z is een geslaagd model. Het ontwerp oogt fris en modern, terwijl er toch leuke knipogen naar het verleden in zitten. Daarmee is het een mooie hommage aan de originele Fairlady.

Er is alleen één ding wat afbreuk doet aan het design van Nissan Z: de grille. Dit is namelijk niets meer dan een rechthoekig gat. Ten eerste ziet dit eruit als een opengesperde muil van een vis, ten tweede zijn de scherpe hoeken een stijlbreuk met de rest van het design.

Eerder dit jaar kregen we echter een Nissan Z te zien die opeens een andere grille had: de Z Customized Proto. De grille was nu opgedeeld in twee stukken en was niet langer één groot gat. Dit smoelt een stuk beter en is ook meer in lijn met de originele Fairlady.

Het leek er helaas op dat dit een eenmalige actie was. De Z Customized Proto was namelijk puur een showauto voor de Autosalon van Tokyo. Nu blijkt echter dat deze versie tóch in productie gaat, na lovende reacties.

Voor de komende Autosalon van Tokyo kondigt Nissan namelijk een productieversie aan van de Z Customized Proto. Ze delen alvast het bovenstaande plaatje, waarop we precies dezelfde voorkant zien als die van de concept car. Alleen de wielkastverbreders en tyre writing zijn verdwenen.

Hoe deze versie zich precies gaat verhouden tot de normale Nissan Z is nog niet helemaal duidelijk, maar Nissan heeft het in ieder geval over een “mass-market version”. Door dit te doen lijken ze dus toe te geven dat de grille inderdaad beter kon.