Doet de nieuwe Mitsubishi Colt jou ook ergens aan denken?

De gloednieuwe Mitsubishi Colt is hier en je raadt nooit welke auto ze als basis gebruikt hebben.

Als auto-ontwerper moet je risico’s durven nemen. Het is namelijk niet niks om een sterk nummer na 11 jaar weer terug in je gamma te nemen, zoals Mitsubishi doet met de Colt. Die hatchback van Mitsubishi die van 1960 tot 2012 in productie was in vele generaties, komt nu terug! Er is gekozen voor een snaarstrak design wat totaal afwijkt van wat Mitsubishi normaliter doet. Eigenlijk de enige auto in de line-up van het Japanse merk waar de nieuwe Colt iets van weg heeft is de nieuwe Mitsubishi ASX.

Nieuwe Mitsubishi Colt

We doen er wat lacherig over, maar de insteek lijkt duidelijk. De terugkeer van de Mitsubishi Colt zou iets groots moeten zijn, maar het is absoluut niet de komst van een nieuw model. Mitsubishi bewijst wederom dat ze het ondergeschoven kindje van de Renault-Nissan alliantie zijn, want alles aan de nieuwe Colt laat blijken dat er echt niks ontworpen kan worden. Wie het om wat voor reden dan ook nog niet door had: de nieuwe Colt is identiek aan de Renault Clio. En dan bedoelen we niet de basis, nee, alles.

Het enige wat uniek is aan de Colt is de grille en het patroon van de dagrijverlichting. Daarover gesproken: gelukkig mocht Mitsubishi wel gebruik maken van de gefacelifte Clio. De Colt heeft dus als klein voorbeeld ten opzichte van de ASX dat hij niet veel later dan de nieuwe(re) Clio verschijnt. Al is dat proberen iets positiefs te halen uit dit extreme voorbeeld van badge engineering. Onderschat vooral niet dat de technische basis gewoon al uit 2019 stamt voor deze in 2023 te verschijnen ‘nieuwe’ Colt.

Net als de ASX wordt het bijna hilarisch aan de achterzijde. Het logo van Renault met een gat in het midden biedt een perfecte plek voor een achteruitrijcamera. Bij het logo van Mitsubishi wordt dat moeilijker, dus zit er een zeer prominente uitstulping als camera met de tekst Mitsubishi eronder. Dit laat het aanvoelen alsof er dus niet eens geld is om twee gaten boven het nummerbord te boren en daar een camera te plakken zodat er gewoon een Mitsubishi-logo op de plek waar je ‘m verwacht past.

Motoren

De nieuwe Mitsubishi Colt deelt zoals verwacht ook zijn motoren met de Clio. Dat betekent twee éénliters (we hadden liever één tweeliter gezien, maar soit) met ofwel 65 pk (zonder turbo) ofwel 90 pk (met turbo). De dikste versie die hopelijk voor Mitsubishi geld in het laatje kan leggen om daadwerkelijk met nieuwe auto’s te komen is de ‘HEV’, de topversie van de nieuwe Clio. Een hybride 1.6 zónder turbo met 145 pk.

We zijn benieuwd of deze strategie nou echt gaat werken, want iedereen ziet dwars door de Mitsubishi Colt heen. Of de koffie bij de Mitsubishi-dealer moet écht veel lekkerder zijn dan die in de Renault-showroom. Desalniettemin gaat de Colt dit najaar de ASX vergezellen aldaar voor een nog onbekende prijs.