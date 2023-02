Ford Transit uit 1986 is er nu ook als EV

China kent nog steeds hun ietwat vreemde eenden in de bijt en de JMC Teshun EV is daar een goed voorbeeld van.

We gaan hier niet weer de hele speech houden over dat China langzaamaan onze verkooplijsten toe is getreden. Toch blijft het indrukwekkend hoe snel de ommezwaai is geweest voor het Aziatische land. Het is nog niet eens 20 jaar geleden dat vrijwel alles uit China aan belachelijke (goedkope) eisen moest voldoen en er voor vreemde oplossingen werd gezorgd. Denk aan auto’s in licentie bouwen, veel kopiëren en natuurlijk grote joint ventures met westerse autofabrikanten.

JMC

Zo ook Jiangling Motor Corporation, kortweg JMC. Dit startende automerk uit China kreeg hulp van Ford. Dat merk wilde al een joint venture starten met SAIC, een ander groot Chinees automerk. Dit verloren ze van General Motors, dus om toch geld te verdienen aan een Chinese samenwerking nam Ford een groot deel van JMC over. Eén van de belangrijkste gezamenlijke producten van Ford en JMC is de Transit. In 1997 stond Ford toe dat JMC de derde generatie Transit plaatselijk mocht bouwen in China. Voor de beeldvorming: dit was toen de Transit:

JMC Transit

En de Transit uit 1997 was al een driedubbel gefacelift oermodel dat debuteerde in 1986. Maar goed, 11 jaar na dato is dat wel lekker goedkoop. Aangezien Ford voor Y2K een gloednieuwe vierde generatie Transit in de startblokken had staan, mochten de Chinezen zich ontfermen over de derde generatie. En dat deden ze.

Verlenging

De derde generatie Transit (en let wel, we hebben het nog steeds over een model dat in 1986 debuteerde) werd door JMC in 2006 nogmaals gefacelift. Dat zorgt ervoor dat de houdbaarheidsdatum nog even verlengd wordt. Anno 2016 is het tijd voor de Transit met het Ford-logo om te gaan. Maar goed, na 30 jaar heb je een respectabel leven gehad als automodel, toch?

“Storm Trooper Van”

Op zich wel, maar JMC was nog niet klaar met de Transit. Het Ford-logo en de naam Transit verviel, maar als JMC Teshun werd de auto in 2016 nogmaals gefacelift. Dit keer trouwens nogal radicaal. Het front kreeg een grote grille met nieuwe bumper, scherpe ‘booskijkende’ koplampen en een algemeen aanzicht dat het ding de naam “Storm Trooper Van” opleverde in de volksmond. Wat wij in het westen als niks anders dan humor kunnen beschouwen is dat de inspiratie (en waarschijnlijk het geld) op was vanaf de voorruit. Daarachter is het gewoon exact dezelfde Transit die we al sinds 1986 kennen. Sterker nog: je kan het hoekige front van de oude bus herkennen aan de hoekige lijnen tussen de voorbumper en de voordeur.

37 jaar

Alle gekheid op een stokje, maar inmiddels is het 2023. En ja, de Teshun is (na nóg een facelift!) nog steeds in productie, inmiddels 37 jaar nadat de wereld voor het eerst kennis maakte met de derde generatie Ford Transit. Helemaal kijkend naar waar de Chinese auto-industrie nu is, kan dit toch eigenlijk niet meer? Het logische nieuws zou zijn dat JMC stopt met de Teshun. Mispoes!

JMC Teshun EV

Ontmoet de JMC Teshun EV. De Teshun was er al als EV, maar nu wordt ‘ie massa geproduceerd en kun jij hem kopen. Daarmee is de Transit 37 jaar na dato opgewaardeerd naar een elektrische bedrijfswagen. Je kunt de EV-versie herkennen aan een EV-badge op de laadklep in de grille en blauwe wielen. Tenminste, blauwe details op de Halfords-achtige wieldoppen.

Het is duidelijk dat nog steeds dezelfde mallen gebruikt worden voor alles achter de voorruit van de JMC Tenshun. Het interieur is ietsje minder prehistorisch dankzij een nieuw stuur, een nieuwe automaathendel en een schermpje, maar echt 2023 is het niet. Het is op zich wel de droom van elke handyman met een bestelwagen: een minder prijzige bus, geschikt voor elke milieuzone. We zeggen minder prijzig, want omgerekend 37.985 euro voor een bedrijfswagen is ook niet spotgoedkoop. Al moeten we wel eerlijk zeggen dat we geen idee hebben hoe duur een ‘normale’ bus in China is.

Specs

Dan natuurlijk de vraag: is het ook echt wat? De JMC Teshun heeft een enkele e-motor op de vooras die 120 kW (163 pk) en 320 Nm levert. Daarmee is het ding niet snel: 0 naar 100 duurt 13,3 seconden en de topsnelheid is 120 km/u. Dankzij een 65 kWh groot accupakket valt het rijbereik dan weer erg mee: 300 km op een volle lading met de mogelijkheid voor snelladen in 48 minuten. Dit is gemeten volgens de Chinese WLTP-cyclus genaamd CLTC, die altijd iets positiever meet dan WLTP (dus 250 km is waarschijnlijk accurater). Het ding weegt trouwens 2.090 kg en mag tot 1.225 kg beladen worden.

Een flink staaltje ‘raar maar waar’ dus dat een 37 jaar oude Transit nog steeds fungeert als nieuw model. Hoe lang gaat JMC de Teshun nog uitmelken?