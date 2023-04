Nieuwe Ford Transit Courier extra geschikt voor de stad

De kleinste uit de Ford Transit serie is volledig vernieuwd en ook volledig elektrisch beschikbaar.

De naam ‘Ford Transit’ heeft weinig uitleg nodig. In recente jaren heeft de hele Ford Transit-familie wel een kleine handleiding. Na de komst van de kleinere Ford Transit Connect besloot Ford namelijk zo’n 10 jaar geleden de Transit op te splitsen in vier modellen. De Transit, de allergrootste. De Transit Custom, de middenklasser. De Transit Connect, wat meer een soort MPV met laadruimte is en de allerkleinste, de Transit Courier. Die laatste moeten we het even over hebben, want Ford heeft de benjamin van het Transit-gezin in het nieuw gestoken.

Ford Transit Courier

Laten we maar gelijk beginnen met de directe opvolger voor het huidige model, de nieuwe Ford Transit Courier. De kleinste bus van Ford. Klein is en blijft betrekkelijk, want een Toyota Aygo is het niet. Ten opzichte van een Toyota Aygo heb je dan wel weer het voordeel dat je 2,9 m³ laadruimte hebt. De breedte achterin is 1.220 mm tussen de achterwielen. Volgens Ford is dat een groot voordeel ten opzichte van de oude Courier: er passen nu twee europallets naast elkaar in. Dat kon de oude niet. De nieuwe Courier komt beschikbaar met ‘een reeks benzine- en dieselmotoren’ en dat is alles wat Ford erover loslaat.

E-Transit Courier

Dit omdat Ford eigenlijk je aandacht meer wil vestigen op de belangrijkere variant van de Transit Courier. Dat is de E-Transit Courier. Met de E van Elektrisch, natuurlijk. Dit is het derde E-Transit model en voorlopig de kleinste e-bus van Ford. Voor de stadscentra waar busjes op diesel een doorn in het oog zijn is dat natuurlijk ideaal.

Elektrisch

Ford is nog een beetje voorzichtig met de cijfers over het accupakket, wel weten we dat de e-motor in de nieuwe elektrische Ford Transit Courier goed is voor 100 kW (136 pk). Je kunt 11 kW AC laden aan een thuislader waarmee de bus zichzelf vol druppelt in net geen zes uur. Onderweg kun je met een capaciteit van 100 kW DC-snelladen en heb je volgens Ford binnen 10 minuten genoeg voor 87 km rijden. Hoe ver je komt in totaal wordt in een later stadium bekend gemaakt.

Connected

De nieuwe Ford Transit Courier mag dan niet de Connect zijn: hij is wel connected. Zo heeft Ford een netwerk voor je genaamd Ford Pro Charging waarmee het laden op de zaak (of thuis) handig gemonitord wordt via Ford. Zo kun je al je laadbeurten makkelijk factureren. Ook kun je voor grote vloten de auto’s allemaal aansluiten op dezelfde software om zo makkelijk inzicht te krijgen in je Transits en hoe veel actieradius ze nog hebben. Ook wil Ford het zogenaamde BlueOval Charging netwerk binnenkort lanceren met 500.000 laadpalen wereldwijd in 2024.

Je krijgt zoals dat gaat in 2023 een gigantisch 12 inch groot middenscherm met standaard Apple CarPlay en Android Auto. Ook de tellerbak is een 12 inch scherm. Dankzij de verbinding met het eerdergenoemde Ford Pro-systeem heb je ook profijt van OTA-updates en slimme navigatie. Dat gaat je wel een maandelijks bedrag kosten, overigens.

Het nieuwe kleintje van Ford Pro is voor de bezorgers in stadscentra, daar waar de ‘echte’ Transit eigenlijk te groot is. Daar kan ‘ie er weer helemaal tegenaan.

