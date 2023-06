Een Ford Transit met 1.400 pk klinkt gewoon als een heel erg goed idee, toch?

Je kan zeggen wat je wil, maar als er één merk begrijpt hoe je bedrijfswagens leuk kan maken, dan is het Ford wel. Eens in de zoveel tijd lanceren ze namelijk een zogenaamde SuperVan. Dat is een busje, maar dan met enorm veel vermogen en andere aanpassingen om de auto klaar te maken voor het circuit.

We zijn nu aanbeland bij de Ford SuperVan 4.2. Dat is versie 4.2, en nee, er ligt geen 4.2 liter motor onder de kap. Uiteraard is ook de SuperVan geheel elektrisch..De auto is een samenwerking tussen Ford Performance en STARD.

Met deze 4.2 hebben ze zich specifiek gericht op het onderdeel heuvelklimmen. Want deze Ford Transit met 1.400 pk komt in actie! Smullen!

Pikes Peak

Waar kun je de SuperVan 4.2 tegenkomen? Nou, misschien wel de meest legendarische heuvelklim die er is: Pikes Peak. Dit jaar is de 101ste editie en Ford is dit jaar ook van de partij. Achter het stuur zit Romain Dumas, drievoudig Le Mans-winnaar.

Tegenwoordig rijdt hij voor Glickenhaus in het WEC. Jullie hebben zijn naam voorbij kunnen zien komen als VW-coureur. Romain Dumas heeft de Volkswagen ID-R bijna alle EV-records verbroken die er te verbreken zijn.

Speciaal voor het evenement hebben Ford en STARD de auto flink aangepakt. Met name op het gebied van aerodynamica zijn er enorme stappen gemaakt. Nu is het in aerodynamisch opzicht niet helemaal een bus meer. De zijkanten hebben plaats gemaakt voor een bijzondere vorm, dit allemaal voor een betere luchtstroom. Er is ditmaal ook sprake van een serieuze hoeveelheid downforce, een kleine 2.000 kilogram bij 240 km/u.

Ford Transit met 1.400 pk: minder power dus

De SuperVan 4.2 is lichter dan 4, maar heeft niet meer vermogen. Sterker nog, de 4.2 heeft juist iets minder power dan voorheen. Dat komt doordat er niet 4 motoren in zitten, maar slechts 3. Dus geen 2.000 pk, maar 1.400 pk in een Ford Transit is alsnog een hoop.

Twee motoren voor de achteras, eentje voor de vooras. De auto heeft nog altijd vierwielaandrijving, maar nu met een beetje meer nadruk op de achterwielen. Ook zorgt het voor een lichtere neus, precies wat je wil bij een heuvelklim. Oh, en met 1.400 pk heb je in deze Ford Transit niets te klagen.

