Dikke ABT-bestelbus op Marktplaats mag nog járen de milieuzone in

Als je dan toch van werkbus moet wisselen, doe het dan meteen goed en stap in een moddervet exemplaar.

Eind vorig jaar wisten de bestelbusverkopers niet waar ze het moesten zoeken. Zoveel koopgrage klusjesmannen kwamen er langs om een nieuwe werkbus op te halen. Dat had natuurlijk alles te maken met de bpm-invoering voor ondernemers. Daarnaast steggelen gemeenten en de landelijke overheid nog altijd over de emissiezones.

Toch zullen er ook nog ZZP’ers zijn die de boot – of eigenlijk de bus, hihi – hebben gemist en nog altijd op zoek zijn naar een andere, zuinigere bus. Voor die werklui is er goed nieuws: er staat een behoorlijk dikke Volkswagen Transporter L2 Lang op Marktplaats die nog jaren en jaren de milieuzones in mag.

Volkswagen Transporter T6 ABTe

De bus die je hierboven ziet, is namelijk helemaal elektrisch. Daar refereert het é’tje achter ABT ook naar. Naast de geinige stickers heeft ie een dikke splitter onder de voorbumper hangen en staat de bestelbus op 20-inch R-Performance-velgen met all-seasons eromheen.

De T6 is met 2.247 kilo een flinke jongen. Achteraan de trekhaak kun je nog een aanhangertje hangen dat met inhoud maximaal 750 kilo mag wegen. Alles bij elkaar mag de bus inclusief bagage niet meer wegen dan 3.950 kilo.

Specificaties van de elektrische T6 ABT

Veel show dus, maar niet heel veel go. De elektrische Transporter heeft een 113 pk sterke elektromotor die ook nog eens 200 Nm aan koppel levert. De actieradius is bij een nieuwe ABT-e-bus 138 kilometer. Opladen duurt vijfeneenhalf uur met een 7,2 kW lader. Je kunt ook met 50 kW opladen. Dan duurt het 45 minuten om van 10 naar 80 procent vol te laden.

In de enkele cabine gaat het ABT-gevoel verder. De bekleding is van leer en heeft knalgele stiksels. Het stuur is van alcantara. Het scherm kun je verbinden met je telefoon via Apple CarPlay of Android Auto en de bouwvakkersspleet wordt verwarmd via de stoelen.

Het busje uit 2021 heeft inmiddels 22.775 kilometer gelopen. Wie hem koopt bij de Eindhovense dealer zal direct even VW of ABTmoeten bellen. De RDW meldt een openstaande terugroepactie die wordt omschreven als: ”De elektrische voeding kan uitvallen”. Klinkt nogal belangrijk dat zoiets niet gebeurt bij een elektrische bestelbus.

Prijs van de VW Transporter ABT op Marktplaats

Als je twijfelt tussen deze dikke VW Transporter of de nieuwe elektrische bestelbus: deze is een stuk goedkoper. Ooit ging de elektrische ABT T6 voor € 65.038. Nu staat de Volkswagen Transporter ABT-e voor € 25.950,- op Marktplaats. Er staat ook nog een andere, kleinere en veel ingetogenere ABT T6e op Marktplaats voor een wat schappelijker bedrag.