Gemeenten kloppen nog eens 200 miljoen euro uit zakken van Nederlandse automobilist

Betaald parkeren – Leuker kunnen we het niet maken, duurder wel

Autorijden wordt met de dag duurder in Nederland, maar het stilzetten van je vierwieler wordt dat ook. Naast Amsterdam lijken meerdere Nederlandse gemeenten de missie te hebben om tot de top vijf duurste parkeersteden in Europa door te breken. Volgens de recentste begrotingen verwachten gemeentes dit jaar net geen negen procent meer geld op te halen uit de zakken van parkeerders, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Die bijna 9 procent, 8,8 procent om precies te zijn, vertaalt zich in een extra 141 miljoen op een totaal van 1,6 miljard euro inkomsten. En daarvan verwacht, je voelt hem al aankomen, Amsterdam het grootste deel voor zijn rekening te nemen. De hoofdstad denkt 43,1 miljoen euro meer op te halen dan vorig jaar. Rotterdam volgt op afstand met 14,6 miljoen euro waarna Den Haag de top drie afsluit met 9,7 miljoen euro.

Parkeren wordt niet per se duurder

Gelukkig betekent dat niet per definitie dat de parkeerkosten nog verder omhoog gaan. Die schrikken nu net voldoende af om ervoor te zorgen dat je toch altijd net pech hebt met het vinden van een plekje. Nog hogere parkeerkosten zou dus kunnen leiden tot lege parkeerplekken, of meer mensen die net buiten de dure zones gaan staan en wel een stukje willen lopen.

Het loont voor Amsterdam blijkbaar om juist die laatste groep aan te pakken. Of zoals het CBS zegt: “In Amsterdam zijn de begrote opbrengsten toegenomen door een uitbreiding van het aantal gebieden met betaald parkeren in straten.”

Daarnaast is er ook nog een soort van zilveren randje te melden. Volgens het CBS valt het allemaal best mee als je het met vorig jaar vergelijkt. De verwachting van +8,8 procent is namelijk lager dan die van 2025. Toen begrootte gemeentes een toename van 11,7 procent.

Foto: Urus langs de gracht, gespot door @jeppie