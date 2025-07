Als je veel kinderen hebt: Volkswagen Multivan eHybrid 4MOTION

Een personenbus was in Nederland altijd kneiterduur, tenzij je er een plug-in hybride aandrijflijn inlepelt.

De hamvraag is of zo’n busje het overwegen waard is als je op zoek bent naar een beetje ruimte. Het aardige van de Multivan is dat deze is gebouwd op het MEB-platform van Volkswagen. Dat platform wordt door alle volume-merken binnen de groep gebruikt om auto’s van Volkswagen Golf tot Tiguan op te bouwen. Feitelijk zou je kunnen stellen dat de Multivan een Passat onderstel is met de opbouw van busje.

WAT.EEN.RUIMTE

Zeven royale zitplaatsen en dan nog bagageruimte, wat wil een mens nog meer. Overigens kunnen de stoelen allemaal schuiven of eruit worden gehaald. Met vijf man en belachelijk veel bagage op pad kan dus ook: kies maar. De essentie van dit soort auto’s is dat je enorm veel flexibiliteit hebt.

Het maakt de Multivan ideaal voor kinderfeestjes of tripjes naar de Efteling. Iedereen heeft een eigen stoel, eigen USB-C aansluiting en een eigen bekerhouder. Uiteraard krijgen ze nog wel ergens ruzie om, maar aan aantal aanleidingen zijn al weggenomen.

Drie motoren!

In de basis kan de aandrijflijn van de Multivan eHybrid je bekend voorkomen, van Golf, Passat of diverse Cupra’s. Voorin snort de viercilinder 1.5 TSI evo2. Het blokje levert al een gezonde 177 pk en heeft onder meer direct benzine-injectie en een variabele turbo geometrie.

Bij alle andere VAG-PHEV’s is er dan één elektromotor die voor ondersteuning zorgt, maar de Volkswagen Multivan eHybrid 4MOTION heeft er twee. Op de vooras zit een 115 pk sterke elektromotor geïntegreerd in de DSG-bak. Deze bak met dubbele koppeling (DQ400e evo) is speciaal ontwikkeld voor de hybride aandrijflijn, waardoor de Multivan nog zuiniger is geworden.

Op de achteras is de tweede elektromotor te vinden die ook nog eens 136 pk levert. Voordat je je illusies maakt: al dat vermogen mag je niet bij elkaar optellen. Als je het toch doet, dan kom je royaal over de 400 pk. Zoveel maximaal systeemvermogen levert de Multivan zeker niet, er is “slechts” 245 pk en 350 Nm beschikbaar.

De Multivan eHybrid 4MOTION wordt er geen raket mee. Bij invoegen op de enige col van Rotterdam (de Brienenoordbrug), moet je toch echt een groot gaatje gebruiken. Waar eenzelfde aandrijflijn in Golf GTE of Kodiaq potent aanvoelt, is het hier wat sappelen.

Op een erg lege autobahn moet de Multivan eHybrid 4MOTION overigens nog wel 200 km/u kunnen halen. Je mattie met zijn Volvo XC90 die zijn kinderen op die krappe derde rij heeft moeten vouwen, kan je dus nog wel hebben.

Tot 92 km elektrische range

Zolang de kinderen een beetje gangbare sport uitkiezen en niet al te talentvol zijn, kan je ze volledig elektrisch naar de uit-wedstrijden rijden. De nieuwe lithium-ionbatterij van 19,7 kWh waarmee de Multivan is uitgerust, biedt bijna twee keer zoveel capaciteit als eerdere modellen: tot maximaal 92 kilometer (WLTP) kan elektrisch worden afgelegd. In de praktijk blijft hier zeker 65 km van over.

De accu laad je daarna snel weer vol via de reguliere 11 kW lader of via de DC snellaadmogelijkheid tot 40 kW. We zien steeds meer PHEV’s met snellaadmogelijkheid, dat is niet bedoeld voor lange reizen, maar wel om even af te toppen bij bijvoorbeeld de supermarkt.

Wat kost dat dan?

Als EconomyBusiness, is de Multivan er vanaf € 59.990 (L1). Dan heb je al van die gave schuifdeuren links en rechts, een 3-zone ‘Air Care Climatronic’, een 2-2-3 zitopstelling zonder armleuningen, en een lichtpakket met functies zoals een lichtsensor en regensensor. De Bulli Edition, vanaf € 65.490* (L1), heeft bijvoorbeeld een megagroot glazen panoramadak een wat gedateerd aanvoelend Discover Pro-navigatiesysteem, en uitgebreide Park Assist. Dat laatste is wellicht geen overbodige luxe, want de Multivan is geen kleine jongen.

Maar moet je hem kopen? Qua ruimte is de Volkswagen Multivan eHybrid 4MOTION redelijk briljant. Het comfort is ook best goed en je zit lekker hoog. Ik moest echter serieus onthaasten, zowel qua acceleratie, maar ook in bochten. Dat moet je willen, maar wie weet wil je dat. Of je moet het, omdat er in het (al dan niet gecombineerde) gezin teveel kinderen zijn. Dan is de Multivan eHybrid 4MOTION geen straf, zo is het ook.