Deze Dodge heeft heel wat meegemaakt

Deze Dodge was namelijk het vervoer van de bekende en beruchte generaal Patton.

Onze Amerikaanse bevrijders hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat materieel naar Europa gesleept. De meest bekende auto die zij gebruikten was natuurlijk de Willys MB, beter bekend als de Jeep. De Amerikanen gebruikten echter ook Dodges.

De Dodges die gebruikt werden in het Amerikaanse leger waren van zogenaamde WC’s. Dat is geen flauw soldatengrapje, maar gewoon de officiële naam. De Dodge van generaal Patton was een WC-57, een van de talloze varianten van dit model.

De reden dat deze auto’s minder populair waren dan de Jeeps was het feit dat ze logger waren. De WC-57 had een gewicht van 2.560 kg, terwijl een Jeep niet eens de helft woog. De WC-57 had een nog iets hoger gewicht dan de vergelijkbare WC-56 omdat die laatste niet waren uitgerust met een lier. Wat over generaal Patton gezegd wordt, geldt dus ook voor zijn auto: hij was een beetje lomp in de omgang.

De Dodge WC-57 beschikt verder over een .30 kaliber Browning machinegeweer en de nodige toeters en bellen. Dat laatste mag je vrij letterlijk nemen. Omdat het om een officiersauto ging, was het namelijk de bedoeling dat de hoge piet in kwestie zijn komst kon aankondigen.

Een 92 pk sterke zes-in-lijn motor zorgt voor de aandrijving van de WC-57. In de periode van 1942 tot 1945 zijn er ruim 6.000 exemplaren van geproduceerd. Van de bijna identieke WC-56 zijn er echter meer dan 21.000 uit de fabriek gerold.

Wat deze auto echter vooral bijzonder maakt was de man die er in rond reed. Volgens aanbieder Wordwide Auctioneers is deze Dodge van niemand minder dan generaal George Patton geweest. Deze generaal stond bekend om zijn harde aanpak, die echter niet zonder succes was. Hij speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Europa. Het wrange was wel dat hij niet lang van de bevrijding kon genieten, omdat overleed als gevolg van een auto-ongeluk.

Deze auto heeft dus veel historische waarde. Of gelijk staat een economische waarde is nog even afwachten. Wat daarbij niet helpt: er geen documentatie is die als bewijs kan dienen dat het daadwerkelijk de Dodge van generaal Patton was. Hoe dan ook, de auto gaat in juni onder de hamer tijdens het Americana festival (nee, dat is nog niet afgelast). Het is echter niet volledig uit te sluiten dat het een Heineken Cadillac-verhaal wordt.