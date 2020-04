Oeps: peperdure Cadillac was toch niet van Freddy Heineken

Het klinkt zo tof, de echte Cadillac van Freddy Heineken bezitten. Dat bleek echter schone schijn.

Bekendheden: het zijn net mensen. Dus ook de welbekende directeur van Heineken, Freddy Heineken (familie van, niet de oprichter), is op bepaalde manieren net als jij en ik. Ook hij had auto’s. Niet eens allemaal omdat hij mobiel wilde zijn, nee, hij had ook een paar gave wagens.

Eén van die wagens was een Cadillac Fleetwood Brougham. Deze retedikke Cadillac-limousine is weer eens wat anders dan een Mercedes of Rolls-Royce voor chauffeurswerk. Helaas overleed Heineken in 2002. Wat gebeurt er dan met de auto? Die wordt verkocht, gestald, wellicht verkocht.

Geveild

Of iemand krijgt hem in privébezit. Vervolgens doet hij hem van de hand. Omdat de auto een ‘celebrity-status’ heeft, mag je flink dokken. Zelfs al is het wat meer dan wat je normaliter voor een Cadillac betaalt. De Heineken-status is goud waard, zo blijkt uit de verkoopprijs van 56.000 euro. En is de Cadillac daadwerkelijk van Freddy Heineken geweest? Volgens de verkoper wel, gezien het feit dat hij gepantserd is en er een foto van Heineken naast staat.

“Nonsens!”

Maar is er verdere verificatie? Niet echt. Quote sprak dan ook met een oud-eigenaar van de geveilde Heineken-mobiel. Die zegt dat de Cadillac in kwestie nooit van Freddy Heineken is geweest. Wel van Ton Thies, zoals de man heet. Thies voegt er aan toe dat de auto ‘niet meer dan 3.500 euro waard is’.

BVA Auctions, de veilingssite, zegt dat dit soort zaken gedubbelcheckt worden, maar is verder verdacht stil. Het bestuur van Heineken bevestigt eveneens dat zij geen bewijs hebben dat de JT-70-VV van Freddy Heineken is geweest.

Heinekengroen

Thies meent dat de Brougham door hem is aangepast (gepantserd). Daarom kent hij de auto. Maar hij kent ook de echte Cadillac van Freddy Heineken, die was ‘Heinekengroen’. Die auto heeft ook een hele reis achter de rug, maar volgens het laatste nieuws bivakkeert die momenteel in Rusland.

Opgelicht

De koper is een flinke loer gedraaid. Wie dat is, wordt niet bekend. Maar het graven van Quote zal voor hem wat rauw op zijn dak vallen.