Koop de dikste (en duurste) powersedan op Marktplaats

Je kunt extreem veel geld neerleggen voor de allerdikste powersedan die je gaat vinden op Marktplaats. Die is dan ook wel héél dik.

Er wordt wel eens gezegd: als je wil weten wat er over 10 jaar in jouw modale auto zit, dan moet je nu in een S-Klasse kijken. Je kan het ook omdraaien. Als je wil weten wat 10 jaar geleden normaal was voor een modale auto, moet je nu een Dodge Charger kopen. Want er is veel te zeggen over die auto, maar het toppunt van modern is het niet. Misschien is dat maar beter ook.

Dodge Charger Hellcat

Je moet het zo zien: alles wat Dodge niet aan de auto uitgeeft, geven ze uit aan het maximaliseren van de brute kracht voorin. In het topmodel Hellcat is dat bijvoorbeeld de 6.2 HEMI V8 die tegenwoordig 797 pk levert. En dat voor omgerekend 76.600 euro in de VS. Zoals gezegd, de basis is stokoud en bijvoorbeeld het interieur is niet van enorme kwaliteit, maar met zo veel power voor zo weinig geld is dat wat je inlevert.

Duurste (en dikste) powersedan van Marktplaats

Op een blauwe maandag eindigt er nog wel eens een Dodge Charger Hellcat in Nederland. Dat is geen goedkope opgave. Bij de import van een gloednieuwe auto moet er op basis van de CO2-uitstoot nog een BPM-bedrag betaald worden en dan blijkt dat 76.600 euro niet de Nederlandse prijs is.

Daarmee is de Dodge Charger Hellcat Widebody van vandaag de duurste, maar ook dikste powersedan die momenteel op Marktplaats staat. Eigenlijk staat de prijs nu juist parallel aan het aantal pk wat je krijgt. Want dit is een echte, uit de VS geïmporteerde Dodge Charger Hellcat met 707 pk uit zijn 6.2 liter grote V8 met supercharger. Hij komt uit 2022 en heeft 2 km op de teller, dus het is gewoon gloednieuw spul.

Kopen

Is het een slimme aankoop? Waarschijnlijk niet. Is zo’n auto nou echt bijna 30.000 euro meer waard dan een Mercedes-AMG E63S? Nee, dat ‘ie juist een stuk minder kost dan Duitse ‘rivalen’ maakt hem leuk. Is het de allerdikste, allerbruutste, allersnelste en allerkrachtigste powersedan die je gaat vinden op Marktplaats? Ja, dat wel. Voor de liefhebber, zeg maar.

Die liefhebber moet wel 239.000 euro over hebben voor deze Dodge Charger Hellcat Widebody. Kopen kan op de advertentie van de dikste powersedan op Marktplaats.