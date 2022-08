Dodge trekt het dak eraf met de Challenger Convertible

Oude tijden herbeleven met de Dodge Challenger Convertible.

De meest iconische musclecars hebben een vast dak, maar er zijn er ook tal met een open dak geweest. Vaak enorme slagschepen, met natuurlijk een dikke ronkende V8 onder de motorkap. Dodge brengt het verleden naar het heden met een nieuwe open muslecar. Of nou ja nieuw.

In feite halen ze het dak van de Dodge Challenger om er een Convertible van te maken. En dat doen ze niet eens zelf. Het is een samenwerking tussen de Amerikaanse autofabrikant en Drop Top Customs. Klanten kunnen direct via de dealer van Dodge een open Challenger bestellen.

De Challenger was altijd al een coupé. Hoewel er genoeg animo was om het dak eraf te halen, gaf Dodge nooit toe. Tot nu. Het lijkt wel of autofabrikanten in dit laatste decennia van verbrandingsmotoren beslissingen maken om liefhebbers te pleasen. Nu het nog kan. En de beslissing van Dodge is niet zo gek, ze hebben er zelf geen werk aan. Orders worden immers over de schutting gegooid naar Drop Top Customs. Deze partij mag de zaag in het dak zetten.

Vanaf vandaag gaan de orderboeken open. Dan mogen klanten in de Dodge showroom officieel een bestelling plaatsen voor een Challenger Convertible. De conversie is mogelijk op de Challenger R/T, R/T Scat Pack en de SRT-uitvoeringen.

Het dak in kwestie is elektrisch bedienbaar en het gaat hier om een soft top. Onbekend is wat de levertijd is van het gehele proces. Je moet uiteraard betalen voor de auto in kwestie, echter ook voor de ombouw als losse service.

De prijzen voor het maken van een Challenger Convertible beginnen bij 25.999 dollar. Dat is dus exclusief de auto, maar de prijs voor onderdelen en de arbeid. De prijs kan nog verder oplopen als je opties gaat aanvinken, zoals speciale badges of vloermatten