Lezersvraag: Heb jij weleens een ongeluk gehad?

Helaas gebeuren er nog altijd verkeersongelukken. Bijna iedereen heeft er wel eens eentje. Maar heb JIJ weleens een ongeluk gehad?

Het is zou oud als de automobiel; ongelukken. Hoe vervelend ook, het is iets wat ook voor altijd bij het verkeer zal blijven horen. Hoe computergestuurd een auto straks ook moge zijn, de kans op een ongeluk blijft altijd bestaan.

En tot die tijd, dus dat de mens nog achter het stuur zit, zal er ook af en toe een ongeluk gebeuren. Hopelijk niet te ernstig, dat dan weer wel. Maar goed, we dwalen af. Wij zijn benieuwd of jij weleens een ongeluk hebt gehad.

Heb jij weleens een ongeluk gehad?

Ondergetekende heeft met de auto eigenlijk nog nooit een ongeluk gehad. Ok, twee aanrijdinkjes, maar die noem ik geen ongelukken. Zeker omdat ik zelf tegen twee stilstaande objecten reed (garage en betonnen paaltje) met slechts lichte blikschade tot gevolg.

Op de brommer vroeger heb ik wel een zwaar ongeluk gehad. Een tegemoetkomende automobilist zag me niet, sloeg af en raakte met zijn bumper vól mijn scheenbeen. Meerdere botbreuken waren het gevolg en een hoop ellende kwam er ook nog ees bovenop.

Gelukkig is het allemaal goedgekomen en merk ik er fysiek bijna niks van. Psychisch is een ander verhaal, je blijft toch extra schrikkerig als een tegemoetkomende auto af dreigt te slaan. Dat zal de rest van mijn leven wel blijven, denk ik.

Maar goed, genoeg over mij, nu over jou! Wij zijn heel benieuwd of jij weleens een ongeluk hebt gehad en of je dat met ons zou willen delen. En denk maar zo, als je dit kunt typen, heb je het in elk geval kunnen navertellen.

Glas is halfvol!