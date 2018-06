Deze Donkervoort op Autotrack is wél betaalbaar

Dit ding heeft de wereld gezien.

Tegenwoordig is een Donkervoort een zeer exotisch speeltje. De prijzen zijn te vergelijken met de aanschaf van bijvoorbeeld een instap-Ferrari. Wie een blik werpt op de occasionmarkt, ziet hele andere bedragen. Dit rode exemplaar bijvoorbeeld. Voor 26 mille staat ‘ie op de oprit.

Het betreft een Donkervoort S8 uit 1987 met maar liefst 203.409 kilometer op de teller. Met dit speeltje is dus serieus veel gereden. Onder de kap huist een 2.0 liter OHC Ford motor, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. De S8 was op enkele belangrijke punten een verbetering ten opzichte van de S7. Zo had de S8 een nieuwe, krachtigere motor, een dubbel uitgevoerd remsysteem en twee aluminium brandstoftanks.

De vraagprijs van deze Donkervoort bedraagt 25.950 euro. De rode kleur komt terug in het interieur in combinatie met zwart lederen stoelen. Ondanks het feit dat de auto twee ton heeft gelopen en dat de Donkervoort ruim 30 jaar oud is, lijkt het leer niet extreem versleten. Je checkt de advertentie op Autotrack.