De Donkervoort D8 GTO-40 is de allersnelste Donkie

Klappen voor deze sigaar.

Spyker mag dan min of meer deaud zijn (schrijf ‘m nooit af die Vic), maar gelukkig hebben we in Nederland nog voldoende auto-gerelateerde bedrijven om trots op te zijn over. Limbo’s schroeven de hele dag BMW’s en MINI’s in elkaar, tuners mogen projecten doen van Jon Olsson en dan is er natuurlijk ook nog Donkervoort. De sigarenmaker uit Lelystad heeft de originele Lotus 7 inmiddels doorontwikkeld tot een wereldveroverende carbon supercar in de vorm van de D8 GTO RS.

Ondanks de forse prijs van deze blepper werden de aanvankelijk geplande veertig stuks binnen no-time verkocht, wat Donkervoort ertoe bracht nog wat speciaaltjes te bouwen. Inmiddels is het echter alweer tijd voor de volgende evolutie, die wederom in een oplage van veertig units gebouwd zal worden. Dit keer met goede reden: Donkervoort wordt binnenkort namelijk veertig.

Het feestnummer heet de D8 GTO-40 en is lichter en sneller dan alle voorgaande GTO’s. Donkervoort gebruikt hiervoor de eigen EX-CORE koolstofvezeltechnologie en lekker sterk en licht staal van TATA voor het buizenframe. Zelfs de velgen zijn van carbon, een gegeven dat tegenwoordig nog steeds weggelegd is voor alleen de heetste onder de hypercars. De tweezitter weegt in zijn lichtste spec slechts 678 kilogram. De 415 pk sterke vijfpitter in het vooronder heeft daar geen enkele moeite mee en catapulteert de Donkie in 7,7 seconden naar de tweehonderd.

De berg power en het lage gewicht zijn prima startpunten, maar je moet al dat potentieel vervolgens wel kunnen benutten om topprestaties neer te zetten. Zoals de slogan van een bekend bandenmerk luidt: “Power is nothing without control”. Zodoende heeft Joop’s toko nog even kritisch gekeken naar de aerodynamica van de D8 GTO om deze meer downforce te geven. Tevens is er gezorgd voor extra koeling voor de aandrijflijn middels de extra luchtkanalen in de neus, achterspatborden en bumper.

Toch draait het niet alléén om de prestaties bij de D8 GTO-40. Voor het eerst evah biedt de auto klanten namelijk de kans af fabriek airco te bestellen. Het betreft uiteraard wel een speciale lichtgewicht unit. Of dat betekent dat het voelt alsof iemand door een rietje koude lucht op je blaast zoals Jeremy Clarkson ooit beweerde van de Lamborghini Countach weten we niet. De prijs daarentegen is wel bekend: 159.600 Euro exclusief belastingen. In Nederland een tonnetje of twee mét belastingen dus. Geen peanuts, maar het houdt klanten niet tegen: ongeveer de helft van de veertig units zijn al besproken…