100.000 euro voor 620 pk in je Jeep?

Deze Grand Cherokee komt met een sinistere verpakking.

Autofabrikanten in de Verenigde Staten hebben geen tuners nodig. Ze verkopen zelf als knotsgekke producten die idioot veel vermogen hebben. Helaas komen die dikste varianten niet altijd, of soms pas later naar Europa.

Zo kun je de Jeep Grand Cherokee Trackhawk hier nog niet verkrijgen. Gelukkig is er een tuner die de Grand Cherokee SRT, die al wel leverbaar is in Europa, heeft aangepakt. German Motors & Engineering (GME) komt met een pakketje die je de Trackhawk doet vergeten. Staat wel een prijskaartje tegenover overigens.

GME heeft een compressor ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Edelbrcok. In combinatie met een aanpassing aan de ECU levert de Jeep een vermogen van 620 pk en 756 Nm koppel. Een toename van 30 procent in vermogen als je de aangepakte SRT vergelijkt met het standaard model.

Naast een nieuwe compressor, krijg je met het pakket tevens een nieuw uitlaatsysteem, een verlaagd onderstel en 22-inch wielen. Het totaalplaatje kost 98.900 euro. GME zegt dat dit slechts een voorproefje is van wat komen gaat. De tuner werkt aan een krachtigere versie met deze compressor die tussen de 850 en 1.000 pk moet gaan leveren.