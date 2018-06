Het geheim achter Max’ puike race in Canada

Max wilde niks weten van een verandering in aanpak na wat incidentrijke races. Maar, naar nu blijkt was Max' Canadese weekend toch net wat anders dan anders.

Gisteren scoorde Max Emilian een knappe derde plaats in de grafsaaie Grand Prix van Canada (verslag). Aan het eind van de race zat hij in de staart van Bottas en aan de meet bleef hij teamgenoot Ricciardo, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen voor. En passant scoorde Max ook nog een snelste ronde voor in de statistiekboeken, doordat Winnie Harlow te vroeg met de vlag ging zwaaien. Ricciardo’s snellere laatste twee rondjes zijn daardoor officieel geschrapt. Al met al kon men niet meer vragen van MV33, op dit voor Red Bull niet geheel ideale circuit.

Max lijkt daarmee weer back on track te zijn, hoewel de wet der gemiddelden dicteert dat hij waarschijnlijk nog een paar cleane races nodig heeft om zijn seizoenstart écht te doen vergeten. Maar laten we niet te lang stilstaan bij het doemscenario dat MV33 op Paul Ricard weer kablabber gaat. In Canada hanteerden Max en Red Bull namelijk stiekem toch een iets andere aanpak dan ze tot op heden gedaan hebben. En die werkt dus duidelijk!

In overleg met Red Bull Racing werd namelijk besloten dat Max’ gebruikelijke entourage dit keer thuisbleef. Vader Jos en manager Raymond Vermeulen waren er niet bij in Canada. Omdat ook zus Victoria en moeder Sophie niet van de partij waren, moest de arme Max zijn boontjes afgelopen weekend dus helemaal zelf doppen. Of nou ja, dat klopt niet helemaal, want Max’ surrogaat-vader Helmut Marko nam onze jonge landgenoot onder zijn vleugels. Het olijke duo ging bijvoorbeeld samen eten, zodat Max niet alleen met zijn pet aan de dis moest.

Of het plan om het zo aan te pakken uit de koker van kamp Verstappen of kamp Red Bull kwam, is niet geheel duidelijk. Manager Vermeulen zegt er tegenover De Limburger dit over:

We hebben dit besproken met Christian Horner en Helmut Marko en het leek ons een goed idee in de ontwikkeling van Max om dit een keer te doen. Niet abnormaal bij een 20-jarige; het past ook allemaal in het begeleidingsproces rond hem. En hij pakt het zo te zien goed op.

Voor Max zelf was het wel even wennen:

Ik vind het fijn om mensen die ik vertrouw om me heen te hebben. In plaats van met mijn vader of Raymond ga ik nu wat meer om met Helmut en ga ik met hem ’s avonds eten.

Gelukkig had de drievoudig GP-winnaar wel regelmatig telefonisch contact met vader Jos. Teambaas Christian Horner durft niet te beweren dat de afwezigheid van Jos en Raymond hebben bijgedragen aan Max’ volwassen race. Wel zegt hij dat Max zich nog aan het ontwikkelen is als coureur en misschien nog een beetje moet rijpen. Bij de volgende race in Frankrijk is manager Vermeulen er overigens ‘gewoon’ weer bij en in Oostenrijk begeeft ook Jos zich weer in de paddock. Nou maar hopen dat Max het in die races ook goed doet, anders wordt deze kwestie voor je het weet ‘een dingetje’.