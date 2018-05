Deze door AMG behandelde V-Klasse ziet er snel uit, toch?

Nou, hij is het niet.

In een ver verleden dronken ze bij AMG nog wel eens dusdanig veel koffie dat het idee een bestelbus om te toveren tot een heuse 190E Evo II compagnon geen slecht idee leek. Inmiddels zijn ze in Affalterbach iets bedaard, waardoor we dergelijke creaties alleen in natte, vunzige dromen tegenkomen. Mercedes zelf laat vergelijkbare projecten al helemaal schieten, maar wil haar klandizie in ieder geval in de waan laten dat ze het wél doen.

Het resultaat hiervan herkenden we bijna drie jaar geleden al terug op de IAA in Frankfurt, waar Mercedes een V-Klasse onthulde met AMG Line-opties erop geplakt. Toegegeven, de bolide kwam, houd u vast, 1,5 centimeter dichterbij de grond te liggen en had optioneel variabele demping, maar een volwaardige AMG was het absoluut niet. Zelfs de flitsende extra’s aan de buitenzijde konden ons daar niet van overtuigen.

Inmiddels probeert Mercedes het opnieuw, door een Night Edition te maken van diezelfde V-Klasse. In dit geval gaat het om de (uiteraard onaangetaste) 190 pk sterke V250 diesel, die door middel van AMG-stukken probeert te compenseren voor een klaarblijkelijk gebrek aan extra vermogen. De V-Klasse Night Edition krijgt aan de buitenzijde een aantal duistere details en 19″ zevenspaaks AMG-velgen. De binnenzijde wordt opgeleukt met zwart nappa leer en vloermatten met EDITION-badges die we aan de buitenzijde al gespot hadden. En daar betaal je, in Duitsland, dan 55.260 euro voor.

Mercedes, wees eens een flinke dame en maak, in gelimteerde oplage, een totaal ongeneerde V-Klasse AMG met 800 pk en kom niet aanzetten met deze halfbakken illusie van een treurdoos. Al is het maar voor de lol van enkelen. Go hard or go home, please.