Amerikaans museum verzamelt 17 iconische BMW-racers

Altijd leuk, altijd lekker.

Wie geen genoeg kan krijgen van puike BMW’s, moet binnenkort misschien maar eens overwegen een uitstapje te maken naar de Verenigde Staten. In het specifiek naar het LeMay museum, ook wel America’s Car Museum, in Tacoma. Daar staan sinds afgelopen weekend een aantal schitterende Beierse auto’s, dankzij een samenwerking met de BMW Car Club of America.

De desbetreffende tentoonstelling gaat door het leven als ‘Heroes of Bavaria – 75 Years of BMW Motorsports‘ en daarmee weten we eigenlijk direct genoeg over de wagens die we in het museum kunnen vinden. Hoewel het niet per se de meest uitgebreide collectie is, is de selectie van zeventien iconische racewagens allerminst mislukt. Het is overigens niet de eerste keer dat de BMW CCA een tentoonstelling organiseert in samenwerking met het museum. Vorig jaar werd een soortgelijke collectie aan het publiek getoond. Dankzij het grote succes volgt er nu een nieuwe editie.

Mocht je het museum nu bezoeken of niet, de auto’s die je er zult vinden zijn ronduit spectaculair. In het museum staan o.a. wagens als een unieke 3.0 CSL rallywagen uit ’72, een M5 Supercar uit ’94, een M3 uit ’87, een 700 RS uit ’61, en een reeks IMSA, GTLM en Formule wagens. Zelfs de Formule 1-wagen waarmee Ralf Schumacher in het jaar 2000 deelnam, is in het museum te vinden.