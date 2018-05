“800 pk sterke hybride AMG V8 gaat in productie”

VROEEEEEMMMM!

Voordat de curieuze vierdeurs AMG GT op de markt kwam en we regelmatig met teasers werden bestookt, kregen we Mercedes-AMG’s GT Concept te zien. De wagen was een voorloper van de productieversie die we nu kennen als de AMG GT4 CoupĂ© en had een ongelooflijk indrukwekkende aandrijflijn. Natuurlijk, het betrof een studiemodel, maar aangezien de auto het zelf al tot het productiestadium heeft weten te schoppen, is er geen reden waarom de aandrijflijn niet hetzelfde voorbeeld kan volgen.

In een recent interview met DigitalTrends laat AMG-baas Tobias Moers weten dat zijn afdeling wel degelijk bezig is om de hybride krachtbron binnen enkele jaren op de markt te brengen. Afgezien van de technische ontwikkelingen die de aandrijflijn nog moet doorstaan, zit het probleem hem momenteel voornamelijk in de verdeling van het gewicht. AMG heeft mogelijk de juiste techniek wel in handen, maar zonder dat deze op de juiste manier ingezet kan worden, doordat, bijvoorbeeld, de gewichtsverdeling voor geen meter klopt, wordt het een belabberde performance-auto.

“Maybe you remember the GT concept from Geneva last year. It had a V8 engine in the front and an electric motor on the rear axle. Everything is in development. It will go into production one day.”

‘One day’ kan in dit geval ‘overmorgen’ betekenen, maar ook ‘over drie jaar’. Desalniettemin is het fijn om te horen dat Moers bovenop de ontwikkeling van de 805 pk sterke hybride V8 zit. Zeker aangezien hij op de vraag of de krachtbron evenveel vermogen blijft produceren een nuchter “more or less, yeah”, antwoordde. We hebben het laatste dus bij lange na nog niet gezien. We wachten (on)rustig af!