Waarom deze bestelbus AMG’s beste creatie ooit is

Zo worden ze niet meer gemaakt.

Geinig hoor, die nieuwe Sprinter. Het gevaarte is bijzonder praktisch en is, uiteraard, voorzien van de nieuwste technologische snufjes, zowel binnen als buiten. De Sprinter laat echter weinig aan de verbeelding over. Hij doet wat ‘ie moet doen, en het liefst zo goed mogelijk. De tijd dat fabrikanten nog begonnen aan projecten waarvan je bleef glimlachen totdat het pijn deed zijn voorbij. Dat was wel eens anders.

Om de periode te vinden waarover ik spreek hoeven we niet eens zo gek ver terug in de tijd. Het is inmiddels 30 jaar geleden dat Mercedes de productie startte van een van haar meest baanbrekende voertuigen. Niet zozeer omdat de prestaties ver buiten proportie waren, of omdat hij nu zo extreem luxe was, maar omdat ze iets deden wat tot aan dat moment eigenlijk niet was gelukt. Samen met AMG kregen zij het voor elkaar om een bestelbus oprecht spannend te maken.

Je zou kunnen zeggen dat Volkswagen dat al eerder deed met de verschillende generaties van de Transporter die zij produceerden, maar dat is simpelweg niet waar. Niet omdat de T1 en T2 onprettig zijn om te zien, maar omdat ze te tam zijn en, om eerlijk te zijn, teveel liefde krijgen. De MB 100 D AMG daarentegen, het verloren liefdeskind van AMG en Mercedes, is niets van dat alles. Het magazine AMG-Aktuell vatte het destijds perfect samen:

“AMG took up the challenge by presenting an exclusive vehicle for a field of application that went far beyond that of a delivery van.”

Het idee was om een bestelbus te maken die niet overzien zou kunnen worden door voorbijgangers, maar juist regelmatig nekken zou moeten doen draaien. AMG hoefde er dan ook niet twee keer over na te denken om de MB 100 D in een geheel ander jasje te steken. Je hoeft alleen maar naar het origineel te kijken om te begrijpen waarom.

De experts uit Affalterbach gingen vluchtig aan de slag om de MB 100 D AMG een onvergetelijk verschijnsel te maken. Hierom gaven ze de bolide een geheel eigen, maar vooral robuuste look. De bestelbus werd, voor zover dat mogelijk was, aangepakt op aerodynamisch gebied en kreeg flink uitgeklopte bumpers en spatborden. Daarbij kreeg hij eigenaardige dubbele koplampen, in tegenstelling tot de enkele lampen van het origineel, en maakte AMG exclusieve 15″ velgen. Gezamenlijk gaf het volledige pakket de MB 100 D een ietwat futuristisch aanzicht.

Het interieur bevestigde het bizarre idee waarvan de buitenzijde van de MB 100 D je probeerde te overtuigen. AMG gebruikte allerlei fijne materialen om de wagen zo luxe mogelijk te maken. De vloer van de negenzitter werd voorzien van tapijt, terwijl de stoelen werden bekleed met alcantara. De ware pretzoekers lieten het speciale video- en telefoonsysteem erbij monteren.

Het moment suprême is enigszins teleurstellend. Waar AMG tegenwoordig gerenommeerd is voor zijn retedikke motoren, moest de wagen het destijds doen met 2,4-liter dieselmotoren die tussen de 72 en 75 pk produceerden. AMG schijnt het blok ietwat te hebben opgekieteld met een turbo, waarna hij er 100 pk uit wist te persen. Wie hem zo compleet mogelijk liet uitrusten, mocht een prijskaartje van meer dan het dubbele van het origineel begroeten. Waar de standaard MB 100 D zo’n 37.000 DM kostte, mocht je ruim 95.000 afrekenen voor de über-AMG.

Hoewel het niet echt een bedrag is om over naar huis te schrijven, werd de auto wel degelijk gebruikt. De verkopen mogen dan misschien niet bijzonder hoog zijn geweest, voor het officiële DTM-team van Mercedes was het een prima vervoersmiddel om zich van race naar race te manoeuvreren. De wagen werd nota bene gebruikt door het team van een van de meest iconische bolides ooit: de door König Pilsener gesponsorde 190E Evo II.

AMG is van huis uit een tuner, en dat is iets wat ze tegenwoordig constant laten zien. Het bedrijf, dat na jaren van hard werk werd ingelijfd door Mercedes, krijgt inmiddels veelvuldig de kans om te tonen wat hun expertise teweeg kan brengen. Hartstikke gaaf natuurlijk, maar in mijn ogen is het nét iets te klinisch geworden. Met het creëeren van de MB 100 D liet AMG zien dat hen geen auto te ver gaat. Kortom, de essentie van een ware tuner.