Deze drie coureurs wonnen hun allereerste Grand Prix

Max Verstappen won zijn allereerste race na zijn transfer naar Red Bull Racing. Niet verkeerd, maar in de historie van de Formule 1 deden drie coureurs nog iets knappers: zij wonnen hun allereeste F1 race, period.

De clichés zeggen genoeg. Je hebt maar een kans om een eerste indruk te maken. Een goed begin is het halve werk. De eerste klap is een daalder waard. Goed begonnen is half gewonnen. Enfin, je begrijpt het punt. In de rijke historie van de Formule 1 zijn er meerdere coureurs die een indrukwekkend debuut beleefde. Vaak was dat een teken van de dingen die komen gingen, maar niet altijd. Lewis Hamilton pakte bijvoorbeeld meteen een podium bij zijn debuut. Aan de andere kant: Kevin Magnussen deed hetzelfde.

Over het algemeen wordt het al als een puik resultaat beschouwd als je een puntje scoort bij je F1-debuut, zelfs nu niet meer slechts de eerste zes maar de eerste tien finishers die eer te beurt vallen. Een podium scoren bij je debuut is zelfs menig kampioen niet gegeven. 23 coureurs slaagden in dit huzarenstukje, waarvan zes in de Indianapolis 500, die in de vroegste F1-jaren officieel deel uitmaakte van de kalender. De laatste drie coureurs die erin slaagden waren Jacques Villeneuve (tweede, Australië 1996) en de eerder genoemde Hamilton (derde, Australië 2007) en Magnussen (tweede, Australië 2014). Slechts drie mannen gingen in hun eerste F1-race meteen met de hoogste eer strijken. Dit waren ze:

Giuseppe Farina, Grand Prix van Groot-Britannië, 1950:



Ja, flauw natuurlijk, maar er is natuurlijk ooit een allereerste F1-race georganiseerd en daar was ook een winnaar te vieren. Automatisch won de gelukkige coureur dus zijn eerste Grand Prix ooit. Op Silverstone waren de Alfa Romeo’s in 1950 oppermachtig. De hele eerste rij van de grid bestond uit Alfa’s. Let wel, dat waren er toen niet twee, maar vier. Giuseppe Farina pakte de pole.

Ook in de race bleek Giuseppe de snelste van het stel en hij won de race voor teamgenoten Luigi Fagioli and Reg Parnell. De grote man uit de fifties, Juan Manuel Fangio, zat ook in een Alfa, maar zijn auto viel uit met technische problemen. Onder toeziend oog van King George de zesde zette Farina ook nog even de snelste ronde van de race neer.

Dat het geen toevalstreffer betrof, bleek wel uit het feit dat Farina dat jaar nog twee races won en ook de eerste wereldkampioen Formule 1 werd. Tot 1955 reed Giuseppe F1 races, hoewel de laatste twee jaren enkel nog sporadisch. In 1951 won hij nog een race voor Alfa Romeo en in 1953 gaf hij zijn nieuwe werkgever Ferrari de winst in de Grand Prix van Duitsland. Helaas lachte het lot Farina naast de baan minder toe. In 1966 kwam de voormalig kampioen om toen hij de macht verloor over zijn Lotus Cortina. Hij was op weg om de Franse Grand Prix in Reims bij te wonen…

Johnnie Parsons

Dit is een klein beetje hetzelfde verhaal als bij Farina, maar voor de volledigheid nemen we ‘m toch mee. In de opstartfase van de Formule 1 maakte de traditionele race in Indianapolis deel uit van het kampioenschap. Dit ondanks het feit dat de meeste Indy-rijders in geen enkele andere F1-race startten en de meeste ‘vaste’ F1-rijders zich ook niet lieten zien op de Brickyard.

Parsons deed in 1949 ook al mee aan de Indy 500, maar toen was het nog geen ‘F1-race’. Hij werd tweede bij zijn debuut. Een jaar later was de race dus opeens wél een F1-race en ging Johnnie one better. Hij won de race, die puur in technisch opzicht zijn eerste F1-race was. Leuk voor de historieboeken. Overigens deed Parsons nog acht keer mee aan de Indy 500, maar zijn beste resultaat in die pogingen was een vierde plaats in 1956.

Giancarlo Baghetti

Hebben we dan ook nog een coureur die zijn eerste race won toen de F1 al een tijdje bestond? Jazeker! Ontmoet Giancarlo stokbrood Baghetti. In de opstapklasses had deze man uit Milaan niet eens heel indrukwekkend gepresteerd, maar ondanks dat werd hij opgepikt door de Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche (FISA). Dit verbondje van Italiaanse raceteam-eigenaren wilde jong talent een kans geven en regelde een Ferrari 156 ‘Sharknose’ voor Baghetti om mee te doen aan twee GP’s die niet meetelden voor het officiële kampioenschap Formule 1. Destijds had je nog veel van dat soort races.

Baghetti won met de Ferrari pardoes beide races, waarop Team FISA besloot om Baghetti en de 156 ook in te schrijven voor de officiële F1 Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Reims. Probleem was alleen: het fabrieksteam van Ferrari was daar uiteraard ook aanwezig, met 156-jes die wat meer power hadden.

In de race vielen de fabrieks-Ferrari’s van Phil Hill, Wolfgang von Trips en Richie Ginther echter uit, wat Baghetti’s 156 de enige nog rijdende Ferrari in de race maakte. Doch aan de leiding van de race lag nog Dan Gurney met zijn Porsche 718. De race eindigde met een ouderwetse dragrace zoals we die tegenwoordig vrijwel nooit meer zien. Vlak voor start/finish weet Baghetti de Porker van Gurney alsnog te verschalken en wint hij zijn eerste race.

Het begin van een glorieuze carrière? Niet echt. Baghetti wordt in 1962 weliswaar opgepikt door het fabrieksteam van Ferrari, maar rijdt slechts vier F1 races, waarin hij geen enkel podium scoort. Na één jaar zet Enzo hem alweer aan de kant, waarna Baghetti in de F1 verder gaat met kansloze kleine Italiaanse teams. In 1965, 1966 en 1967 probeert Giancarlo het alleen nog in de Italiaanse Grand Prix, onder andere voor Brabham en Team Lotus, maar ook dat wordt niks.

Zo zie je maar, een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is ook maar de helft.