OMGWTFBBQ: Alfa Romeo gaat motoren leveren aan McLaren?

Dit gerucht zingt al een tijdje rond, maar vandaag werd het opeens opgepakt door de grote media-jongens als Sky F1.

Al een dikke twee maanden geleden dook er opeens een gerucht op dat Alfa Romeo interesse zou hebben in het overkopen van het F1-team van McLaren. De bron was in dat geval Teo Lurrini, een Italiaanse F1-journalist met een blog. Net als op bovenstaande foto leek de gedachtengang het gevolg te zijn van een simpele optelsom. Marchionne heeft al eens een proefballontje opgelaten over een terugkeer van Alfa Romeo in de F1.

Alfa zou interesse hebben in een overname van STR en later van Sauber. In beide gevallen kwam er uiteindelijk echter niks van. Tijd dus om het volgende team aan het lijstje toe te voegen.

In de tussenliggende periode leek het er echter sterk op dat McLaren aasde op klantenmotoren van Mercedes en tsja, die Marchionne die zegt wel vaker wat. Zo stierf het gerucht een vroege dood. Tenminste zo leek het. Onlangs herhaalde Mercedes namelijk nog maar eens bij monde van Toto Wolff dat het leveren van motoren aan McLaren geen prioriteit heeft. Tevens wil Mercedes concullega Honda nog steeds niet tegen de kop stoten.

En dus denken sommigen ‘mee’ over andere opties. Maar eigenlijk is er daar maar één van, of hooguit twee. Alleen Ferrari bouwt een motor met een vergelijkbare power als die van Mercedes. Renault komt wellicht iets dichterbij, maar lijkt nog steeds niet de beste keuze te zijn op korte termijn. Onder de merknaam Alfa Romeo zouden er Ferrari-blokken achterin de Macca gehangen kunnen worden.

Alfa zou dan eindelijk terug zijn in de F1 en McLaren heeft een puike power unit. De samenwerking tussen de (voormalige) powerhouses kan bovendien leiden tot wat extra macht in de nieuwe politieke verhoudingen van de F1-wereld. Tot zover klinkt de deal niet gek. Aan de andere kant zou het gevoelsmatig wel vreemd zijn om McLaren, de oudste rivaal van Ferrari in de F1, met blokken uit Maranello over de circuits te zien jagen. En daarbij, hoe zit het dan met de straatauto’s van beide merken? Ook op die markt zijn de twee inmiddels gedoodverfde concurrenten.

Stiekem lijkt ons de Brits-Italiaanse samenwerking wel wat, in ieder geval op korte termijn. De vraag is echter of McLaren een eigen karakter zou kunnen houden als ‘klantenteam’ van Ferrari, of dat er uiteindelijk niks meer over zou blijven behalve de naam van het team. Mocht er iets van waarheid achter het wilde gerucht blijken te zitten hebben we in ieder geval al een voorstel voor de livery. Dit hieronder is namelijk geen oude McLaren, maar een Alfa Romeo 179 met Bruno Giacomelli achter het stuur.