Deze drie EV’s zijn ideale trekauto’s

Een EV als ideale trekauto? Jazeker.

Als je een puike trekauto zoekt is een EV waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Niet geheel onterecht, want de range kan er zwaar onder lijden. En onderweg opladen is met een caravan of aanhangwangen ook niet je van het. Daar komt bij dat EV’s vaak niet eens een trekhaak hebben.

Toch is een elektrische auto voor kortere afstanden (binnen Nederland) juist wel een hele geschikte trekauto. Je hebt namelijk direct een berg koppel. De EV’s die een trekhaak hebben zijn vaak ook vierwielaangedreven. Het hoge gewicht is in dit geval ook gunstig. Wat wil je nog meer bij een trekauto?

Het aanbod van auto’s die echt grote aanhangwagens mogen trekken is beperkt, maar ze zijn er wel degelijk. We hebben drie EV’s opgezocht die ideaal zijn als trekauto.

Audi e-tron

De Audi e-tron was een van de eerste EV’s waar je een serieuze aanhangwagen achter kon hangen. Met deze auto kun je tot wel 1.800 kg trekken en uiteraard heb je altijd quattro. Je moet er natuurlijk wel eentje hebben die is uitgerust met trekhaak, zoals deze grijze e-tron 55 die voor €79.940 te koop staat. En anders kun je altijd nog een officiële Audi-trekhaak bijbestellen voor €1.948.

Mercedes EQC

De Mercedes EQC is een maatje kleiner dan de e-tron, maar doet qua trekcapaciteiten niet onder voor de Audi. Ook met deze EV kun je gewoon een aanhanger of caravan tot 1.800 kg sleuren. Met 760 Nm aan koppel komt de EQC altijd goed van zijn plek, wat er ook achter hangt. Voor €71.845 kun je dit witte exemplaar met AMG-styling én trekhaak op de kop tikken.

Tesla Model X

Tesla scoort niet alleen hoog als we het hebben over actieradius en acceleratie van EV’s. De Model X is ook een uitblinker als gaat om trekgewicht. Dit is een van de weinige EV’s die meer dan twee ton mag trekken. 2.268 kg om precies te zijn. De afneembare trekhaak is standaard inbegrepen. Kijk maar naar deze zwarte Model X 90D, die te koop staat voor €73.895.