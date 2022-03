Audi A6 Avant e-tron is beeldschone EV voor de petrolhead

De Audi A6 Avant e-tron is werkelijk een plaatje.

Elektrische auto’s en autoliefhebbers zijn niet altijd een gelukkige combinatie. Dat is ook niet heel erg vreemd. Auto’s als de G-Wiz, Th!nk City, Nissan Leaf en Mitsubishi i-MIEV spreken nu eenmaal niet zo heel erg tot de verbeelding. En een lading elektrische crossovers zijn goed voor de verkopen, maar daar kan je ook niet echt blij van worden.

Gelukkig komen er eindelijk EV’s aan voor de liefhebber. Denk aan diverse elektrische supercars, maar ook ‘gewone’ auto’s als de Tesla Model 3 of BMW i4. Het is een andere klasse, maar de Audi A6 Avant e-tron is ook zo’n auto. Gewoon een blubberdikke Duitse stationwagon, maar dan elektrisch.

Design

Waar sommige merken nogal moeite hebben om het design van EV’s voor elkaar te krijgen, heeft Audi dat absoluut niet. De voorwielen staan verder naar voren, voor minder overhang en beter ‘axle-to-dash’-ratio. De gekozen lijnvoering is beeldschoon, uiteraard is het subjectief, maar als je dit vergelijkt met de ‘gesmolten-concept-car’-look van de BMW iX bijvoorbeeld, is dit een plaatje.

Afmetingen Audi A6 Avant e-tron

De Audi A6 e-tron staat op het PPE-platform. Dat houdt in dat de auto ook daadwerkelijk als EV is ontworpen. Het is dus geen ‘omgebouwde’ ICE-auto. Zoals de Taycan, Kia EV6 en alles Tesla’s bewijzen zijn dat veelal ook de betere EV’s. Om een idee te krijgen van de auto, de elektrische stationwagon is 4,96 meter lang, 1,96 meter breed en 1,44 meter hoog.

Ter vergelijking, een Audi A6 Avant van de huidige generatie is 4,94 meter lang, 1,89 meter breed en 1,49 meter hoog. De elektrische versie is dus lager en breder, wat vaak zorgt voor een fraai ogende automobiel.

300 km in 10 minuten!

Zoals gezegd, de auto staat op het PPE-platform en dat heeft enkele voordelen, waaronder het 800 volt-systeem. De laadcapaciteit is 270 kW maximaal, waardoor je 10 minuutjes zo’n 300 kilometer aan actieradius erbij kunt laden.

Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. Dat scheelt niet zoveel met bijvoorbeeld een Audi RS6 Avant, alhoewel die aanzienlijk dorstig is. In vergelijking met een S6 TDI zijn we erg benieuwd.

Prestaties Audi A6 Avant e-tron

Qua prestaties is het overigens duidelijk géén RS, alhoewel de Audi A6 Avant e-tron bijzonder vlot is. De auto is voorzien van twee elektromotoren die gezamenlijk 350 kW aan vermogen leveren, in ouderwetse cijfers: dat is 476 pk.

Het koppel is een volvette 800 Nm. Van 0-100 km/u sprinten is in ‘minder dan vier seconden’ achter de rug. De topsnelheid wordt niet vermeld, maar we gokken erop dat 250 km/u zeker mogelijk moet zijn.

