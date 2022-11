Zo verliepen de vrije trainingen voor de GP van Abu Dhabi

De allerlaatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. De vrije training 1 en 2 zitten er inmiddels al weer op. We vatten het voor je samen.

Vorig seizoen was de seizoensafsluiter in Abu Dhabi er één om nooit te vergeten. In de allerlaatste ronde haalde Max de titel binnen. Deze keer is de buit voor Verstappen al binnen, maar voor bijvoorbeeld Vettel een bijzondere grand prix want zijn laatste.

De eerste vrije training in Abu Dhabi was wellicht niet erg representatief. Een hele zwik rookies nam plaats achter het stuur van verschillende Formule 1 bolides. Verstappen gaf zijn stuurtje over aan Lawson. De snelste in de 1e vrije training was Lewis Hamilton, Russel werd tweede. Leclerc nummer drie en Perez en Lawson daarachter.

De volledige top 10 van de eerste vrije training in Abu Dhabi:

Lewis Hamilton | 1:26.633 George Russel | +0.220 Charles Leclerc | +0.255 Sergio Perez | +0.334 Liam Lawson | +0.568 Sebastian Vettel | +0.635 Robert Shwartzman | +0.796 Daniel Ricciardo | +0.986 Valteri Bottas | +1.022 Alexander Albon | +1.207

Vrije training 2 Abu Dhabi

De condities van de baan zijn zoals ze ook worden verwacht bij de kwalificatie en de race. Het asfalt is lekker warm en de buitentemperatuur ook. Bijna iedereen gaat de baan op met de mediums eronder.

Leclerc heeft een goede start van de tweede vrije training. Hij rijdt het snelste rondje aan het begin van de training. Hamilton wacht lang met naar buiten komen en raakt in de eerste bocht al bijna de auto kwijt. Daarna zit Magnussen in de weg. De eerste ronde van Hamilton wordt niet de snelste.

Na het opwarmen en een derde tijd neerzetten gaat Verstappen (met gouden helm) naar binnen voor de softs en mikt op een snelle ronde op de zachte band. In de laatste sector pakt hij nog drie tiende extra en duikt hij meteen onder de tijd van de Ferrari van Leclerc. Max klaagt wel over zijn rempedaal.

Langzaamaan stappen steeds meer coureurs over op de softs. Wachten is op het moment dat Hamilton de Softs onder schroeft. Lewis was het snelste in de eerste vrije training en hij zal gebrand zijn op een goed resultaat dit weekeinde.

Met de softs eronder zet Hamilton meteen een snelle run neer. De Mercedessen hebben snelheid maar de achterkant lijkt te glijerig in de bochten. Zo komen ze dus net te kort. Maar de Mercedes is competitief met de Ferrari’s en de Red Bulls. Niet Hamilton, maar Russell rijdt in deze training de betere tijden.

Snelste tijd op de softs

Zo’n 25 minuten voor het einde komt Verstappen nog een keer naar buiten met verse softs. Het begint donker te worden en hij probeert nog een keer onder zijn eigen tijd te duiken. Ondanks een mindere laatste sector verbetert hij zijn tijd.

Het wordt snel donkerder en de baan koelt snel af. Over de hele vrije training heen verliest de baan zo’n 2 à 3 graden van zijn temperatuur.

In de laatste tien minuten komen Verstappen, Hamilton en Russell nog een keer op de mediums naar buiten. Veel auto’s tegelijk op de baan, dus druk verkeer voor een snelle ronde. Op de mediums rijden Verstappen en Hamilton ongeveer dezelfde rondetijden. Er veranderd in de tweede helft van de tweede vrije training weinig.

Top 10 tweede vrije training

Voor de volledigheid de gehele top 10 van de tweede vrije training

Max Verstappen | 1:25.146 George Russell | +0.341 Charles Leclerc | +0.453 Lewis Hamilton | +0.615 Sergio Perez | +0.706 Carlos Sainz | +0.786 Estaban Ocon | +0.892 Fernando Alonso | +0.897 Daniel Ricciardo | +0.978 Valteri Bottas | +1.154

Morgen om 11.30 uur is het tijd voor de derde vrije training en de kwalificatie start om 15 uur.