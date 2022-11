Consumentenbond: Mitsubishi ASX meest betrouwbare auto 2022

De meest betrouwbare auto 2022 volgens de Consumentenbond is weer bekend: de Mitsubishi ASX.

Een auto kies je op gevoel, of met je portemonnee. Wat vind je mooi en wat heb je er voor over? Maar puur rationeel zou de betrouwbaarheid natuurlijk een grote rol moeten spelen. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet zien in een rijtest van @wouter. Want dan is de auto nog spiksplinternieuw. Gelukkig is daar de Consumentenbond die voor jou ieder jaar onderzoek doet naar wat de meest betrouwbare auto in Nederland is.

Dat onderzoek doen ze jaarlijks onder de deelnemers aan het autopanel van de Consumentenbond. Die vragen ze of ze in het afgelopen jaar mankementen aan hun auto hebben gehad.

Deze delen ze in naar zwaarte van het incident: 1: reparatie kon wachten, 2: moest direct naar de garage en 3: kon niet verder rijden. De gegevens zijn per merk en type auto opgeteld en gemiddeld. De lijst die de Consumentenbond vervolgens samenstelde, bestaat uit 24 automerken.

Meest betrouwbare auto 2022

Als meest betrouwbare auto kwam dus dit jaar de Mitsubishi ASX uit de bus. De compacte SUV van Japanse origine is geleverd van 2012 tot 2022. Slechts 1 procent van de ASX rijders is het afgelopen jaar een keer stilgevallen. Ook reparaties die wél even konden wachten kwamen bijna niet voor.

Meest betrouwbare merk 2022

In hetzelfde onderzoek peilen ze dan ook meteen even mee op merkniveau. Daar stond vorig jaar Mitsubishi bovenaan en een jaar eerder nog Lexus. Nu bestempelt de Consumentenbond Suzuki als meest betrouwbaar merk. Vorig jaar nog de nummer 2 en nu dus bovenaan de ranglijst.

Mitsubishi neemt die tweede plaats over van Suzuki en winnaar van 2020 Lexus vinden we terug op een gedeelde achtste plaats samen met Kia. De top 10 meest betrouwbare merken volgens de Consumentenbond:

1. Suzuki (8,6)

2. Mitsubishi (8,4)

3. Subaru (8,3)

4. Toyota (7,9)

5. BMW (7,6)

5. Honda (7,6)

5. Mazda (7,6)

8. Kia (7,5)

8. Lexus (7,5)

10. Hyundai (7,2)

Wat opvalt is dat in de top 10 maar liefst negen merken uit Japan of Zuid-Korea komen. Nou ja opvallen, dat wisten we natuurlijk eigenlijk ook wel. Wie met zijn hoofd een auto koopt en niet met zijn hart, koopt Japans of Koreaans. Onderaan de lijst staat overigens Citroën met nog net een voldoende, een 6,0. Vorig jaar stond Tesla overigens onderaan. Dit jaar staat die helemaal niet in de lijst.

Minst betrouwbare auto 2022

We zijn voor jullie ook nog even in de lijst gedoken welke auto het slechtst scoort in het onderzoek. Dat is net als vorig jaar de Renault (Grand) Scénic geworden. En dan specifiek het model dat tussen 2012 en 2015 is gebouwd. Scoorde deze auto vorig jaar nog een teleurstellende 2,6, dit jaar komt ie niet verder dan een 1,0…

Wil je nog even rustig je eigen auto opzoeken, dat kan, de Consumentenbond is de beroerdste niet en heeft een handige lijst op zijn website gepubliceerd.

Nog een kleine kanttekening onzer zijde bij het onderzoek. Je kunt je zelf aanmelden voor het autopanel en zo meedoen aan het onderzoek. De hoeveelheid participanten en de auto’s die vertegenwoordigd worden in het onderzoek kan dus per jaar veranderen. Zeker als je op modelniveau naar de resultaten kijkt ten opzichte van vorig jaar zijn er aardig wat verschillen.

Dat een merk als Tesla vorig jaar onderaan stond en dit jaar helemaal niet is meegenomen in het onderzoek roept wel vragen op naar de representativiteit. Maar goed, doe er je voordeel mee!