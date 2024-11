Vrijwel nieuw Mercedes-busje verbergt AMG-V8 met 585 pk

Een ”wolf in schaapskleren”.

Best een chique ding, toch? Het zou prima kunnen dienen als transfervervoersmiddel. Of als taxibusje voor de vriendengroep, maar dan moet er wel altijd iemand bobben. Een vrijwilliger vinden zou met deze Mercedes V-klasse in minder groot probleem zijn, schatten we in. Dit Mercedes-busje heeft namelijk een dikke AMG-V8 onder de motorkap.

De bus wordt door de verkoper bestempeld als gebruikt voertuig, maar wij hanteren in dit geval liever de Marktplaats-term zo goed als nieuw. De V-klasse heeft er namelijk nog geen 3.000 kilometer op zitten volgens de tellerstand. Hoeveel van die kilometers met de achtcilinder zijn verreden, weten we helaas niet.

De V8 in het busje

Laten we verder gaan over de aandrijflijn. Het blok komt van de tuners van GAD-motors. Zij bouwen in feite de V63 die Mercedes zelf nooit wilde bouwen. Hiervoor gebruiken de tuner de M177-motor, wat een 4.0 liter biturbo-V8 is. GAD kan er 620 pk en 900 Nm uit persen, maar voor volgens de omschrijving heeft de V-klasse die te koop staat ‘maar’ 585 pk. Dat moet ook wel genoeg zijn van en naar de kroeg.

Verder is het Mercedes-busje met AMG-V8 luxe uitgedost. Denk aan een Burmester surroundsoundsysteem, beenruimte waar Ryanair nog wat van kan leren en Lugano-leer als stoelbekleding. De goedkope witte lak hadden wij achterwege gelaten, maar het uiterlijk wordt nog enigszins verbeterd door de 19-inch AMG LM-velgen. In totaal weegt de bus trouwens 3.100 kilo.

Wat moet het Mercedes-busje met AMG-V8 kosten?

Je moet er wel wat voor over hebben om de eigenaar te worden van deze V-klasse. Ten eerste staat de bus te koop in Duitse Quedlinburg bij H&M Autoservice Inh. Guido Mertens. De plaats ligt ongeveer tussen Leipzig en Hannover. Vanuit Amsterdam is het ruim 500 kilometer rijden om er te komen. En dan moet je ook nog terug. Daarnaast is prijs flink: € 239.999. En dan moet je hem nog invoeren.