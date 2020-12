Deze dure auto's keren niet meer terug in 2021 - Autoblog.nl

We nemen afscheid van deze 11 dure auto’s na de jaarwisseling

Het aantal auto’s dat geschrapt wordt voor het nieuwe jaar is enorm. 2021 staat voor de deur en er zijn een hoop auto’s die dat moment niet meer mee zullen maken. Althans, als productie modellen.

Vorige keer namen we afscheid van de goedkopere auto’s die niet meer terug zullen keren in 2021. Voor nu kijken we juist naar het duurdere en dikkere spul!

Aston Martin Rapide

2010 – 2020

Uiteraard komen er ook auto’s in dit lijstje voor waarvan je niet meer wist dat ze nog gebouwd werden. Dit jaar is officieel de Aston Martin Rapide uit productie genomen. De opvolger van de Rapide is de DBX crossover. Die auto moet de redding worden voor Aston Martin, zoals bijna elk model dat moest doen de afgelopen 96 jaar.

Audi A8 60 TDI quattro

2020 – 2020

We nemen afscheid van een Audi die niemand heeft onthouden. De Audi A8 60 TDI quattro. Geen belletje? Audi introduceerde heel stilletje deze motor. Het is in feite een A8 met een 435 pk en 900 Nm sterke V8 biturbodiesel. Zo stil als deze motor op de markt kwam, verdween deze enkele maanden later ook weer. Overigens is de productie van deze motor gestaakt, dus de Audi Q7, Q8 en VW Touareg kunnen er ook niet meer mee besteld worden. Het is het einde van de V8 diesel voor personenwagens. De enige die ze nog bouwt en verkoopt (niet in NL overigens) is… Toyota!

Afscheid verdere Audi’s

Bij Audi is het gamma een gatenkaas. Er is keuze uit verstandige instappers die zorgen voor interessante verkoopcijfers en extreem dikke modellen. Als je een Audi A6 wilt kun je een kleine viercilinder krijgen of een RS6. Een zescilinder benzine of S6 TDI? Niet meer mogelijk. Wellicht komen deze later nog terug. Wat ook niet meer mogelijk is, is een Audi A3 Cabriolet bestellen. Deze was nog van de vorige generatie en het ziet er niet naar uit dat er een directe opvolger komt. Nu we het over TDI’s en Cabrio’s hebben, de Audi A5 Cabriolet is niet meer leverbaar met dieselmotor in 2021. Sinds de facelift is deze versie komen te vervallen. Opmerkelijk, daar de Audi Cabriolet TDI de grondlegger van de vreemde genre was.

Bentley Mulsanne

2010 – 2020

Een ouderwetse sedan waar niemand meer naar omkeek. Goed dat ie gaat, nietwaar? Nee, juist niet. Deze auto is namelijk de belichaming van alles waar Bentley voor staat. Het is goed dat de Flying Spur er is en de Bentayga brengt geld in het laatje, maar die Bentley’s hebben een Bentley-smaak die door de Mulsanne wordt gegenereerd. Het is net zoiets als naar een Deep Purple Concert gaan en erachter komen dat ze Child in Time niet meer spelen. Wat ze overigens ook niet meer doen. De Mulsanne was een klein beetje hopeloos, iets te duur en het leer was te mooi. Precies wat je moet hebben.

BMW M2 (F87)

2015 – 2020

De leukste BMW sinds tijden is de M2 Coupé. Deze auto is in drie smaakjes geleverd. De eerste generatie met ‘gewone’ BMW motor was al niet verkeerd, de M2 Competition met 411 pk sterke S-motor was perfectie,. Dat het nog leuker kon, bewees de M2 CS, alhoewel die uitvoering gewoon te duur is voor wat je ervoor terugkrijgt. Maar ja, de M3 CSL in 2003 was ook te duur en daar hoor je nu niemand meer over. Integendeel. De M2 gaat naar verluidt wel een opvolger krijgen. Maar of deze net zo leuk gaat worden, moet de tijd uitwijzen.

Maar er zijn meer BMW’s die we moeten gaan missen. 4 Series met een gewone neus en de intens lelijke, nutteloze en matig rijdende 3 Serie GT. Belangrijker is dat de dikke diesels eruit zijn. BMW heeft geen dieselmotoren met twee of meer turbo’s meer in het gamma. Met name dat de M550d uit productie gaat is jammer, deze 400 pk Europa-cruiser heeft geen opvolger gekregen. De motor was ook leverbaar in de X5 en X6.

Ford Mustang Shelby GT350

2015 – 2020

Misschien niet direct relevant voor Nederland, maar wel voor de petrolhead. De Shelby GT350 is een van de beste moderne analoge rijdersauto’s. Een hoogtoerige atmosferische motor, handbak, strak onderstel en achterwielaandrijving. De GT350 en GT350R werden al niet gefacelift en zijn min of meer vervangen door de GT500. Voor de rest van de Mustangs: de viercilinder met automaat is niet meer leverbaar. Het is maar dat je het weet.

Lexus IS (XE30)

2013 – 2020

De Lexus ES is de opvolger van de IS en GS ineen. Een vrij generieke voorwielaandrijver met modale motor, die twee potente achterwielaandrijvers vervangt. Jammer, want de facelift ziet er erg strak uit. De IS was een opmerkelijk Japans alternatief op de 3 Serie, de ES is een compleet andere auto.

Verdere Lexussen komen ook niet meer terug

Bij Lexus hebben we daarnaast een paar kleine huishoudelijke mededelingen.. De LS500 met V6 biturbo is niet meer leverbaar in Nederland, de hybride 500h nog wel. De Lexus RC is juist niet meer leverbaar als hybride, enkel de achtcilinder RC-F kun je nog bestellen. De IS is volgens de webpagina van Lexus nog wel te verkrijgen, evenals de stokoude CT200h.

Ferrari GTC4lusso

2016 – 2020

Een van de meest bijzondere Ferrari’s is niet meer. De GTC4Lusso was de opvolger van de FF. In de basis zijn beide modellen gelijk aan elkaar, de GTC4 was een doorontwikkeling. Het was de eerste Ferrari met vierwielaandrijving. Ook was het de eerste Ferrari waarbij je keuze had uit meer dan één motor, want een V8 met enkel achterwielaandrijving was ook leverbaar. De praktische Ferrari wordt opgevolgd door een nog praktischere Ferrari: een SUV. Blegh.

Jaguar XJ (X351)

2010 – 2020

We benoemden deze Jaguar al eventjes vorig jaar. Iets te vroeg gerouwd. De auto werd toch nog een tijdje geproduceerd tot de zomer van 2020. Nu is het officieel: de XJ zal niet meer gebouwd worden. Net als met de Bentley is de XJ een auto die het Jaguar imago voedt en vormgeeft, terwijl modellen als de E-Pace het eens zo glansrijke merk alleen maar uithollen.

Meerdere Jaguar uitvoeringen uit productie

Naast de XJ is het ook gedaan met de zescilinders in Jaguars. De XF had nog een zescilinder diesel, maar die 300 pk diesel is vervangen door een viercilinder. Naast die Jaguars gaan we nog een paar dikke sedans als de XJ missen. Ook de legendarische Lincoln Continental is uit productie gegaan dit jaar en de zeker niet onaardige Cadillac CT6 bleek ook zeldzaam impopulair.

Mercedes SL (R231)

2012 – 2020

Bij Mercedes is het gedaan met een groot aantal modellen. Logisch, het merk heeft extreem veel verschillende modellen. De meest belangrijke omissie is toch wel de Mercedes SL. De auto was al wat verouderd, maar de doelgroep helaas ook. En die willen zo’n handige SUV als de GLE en als het sportief wordt kopen ze wel een GLE Coupé. Jakkes. Tel daarbij op dat een SL vrij prijzig is om te ontwikkelen en te bouwen, waardoor Mercedes een van de langstlopende modellijnen een spuitje moest geven. De naam SL schijnt terug te komen, maar op een ander type auto.

Voor Mercedes veranderen er meer dingen. Ook de S-Klasse Coupé en Cabriolet zijn finito. De nieuwe S-klasse is er inmiddels en daarvan komen geen andere varianten. Dus als je een luxe cabrio wil kun je niet bij Mercedes terecht. Voor een kleine ook niet, want de SLC (voorheen SLK) wordt ook de nek omgedraaid. Als laatste X-Klasse ook klaar in Europa. De pickup bracht niet het gehoopte succes.