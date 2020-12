Honderden boetes voor appen achter stuur kwijtgescholden - Autoblog.nl

Ook slimme camera’s maken wel eens foutjes.

Onoplettende bestuurders zijn van alle tijden, maar de laatste 20 jaar is er een nieuwe factor in het spel gekomen: de smartphone. Het lijkt erop dat dit apparaat ontwikkeld is met als enige doel de gebruiker zoveel mogelijk af te leiden. Ook achter het stuur dus.

Om dit tegen te gaan heeft de overheid dit jaar een nieuw wapen in de strijd gegooid: de slimme camera. Deze camera’s registreren of bestuurders een smartphone in hun handen hebben. Zo ja, dan ben je er gloeiend bij en kun je een boete van €240 op de mat verwachten. Voor de zekerheid gaat de foto voordat dit gebeurd ook nog langs een paar mensenogen.

Hoewel het systeem uiteraard van te voren is getest is lijken de kinderziektes er nog niet helemaal uit te zijn. Zo kregen mensen die hun portemonnee vast hadden soms net zo goed een boete. Vandaag blijkt dat er ook honderden boetes zijn kwijtgescholden. Dit had echter niets met portemonnees te maken.

Er zat namelijk een ander foutje in het systeem: de verkeerde plaatsnaam was geregistreerd. De overtredingen waren begaan op de N201 in de gemeente De Ronde Venen, maar er stond Veenendaal vermeldt. Het OM had de boetes simpelweg opnieuw kunnen sturen met de juiste plaatsnaam, maar besloot in lijn met de kerstgedachte de hand over het hart te strijken.

Tijdens de twee weken die de intelligente camera actief was werden er enkele honderden overtredingen geregistreerd op deze locatie. De bijbehorende boetes worden nu dus allemaal kwijtgescholden.

Door dit kleine foutje loopt de staatskas nu wel enkele tienduizenden euro’s mis. Op het totaal stelt dat natuurlijk niets voor, maar de automobilisten in kwestie zullen er blij mee zijn. Zij kunnen de €240 in hun zak houden. Hopelijk doen ze in het vervolg hetzelfde met hun smartphone.

Via: NOS

Foto (uit de oude doos): de extra bijdrage van Sacha aan de fiscus